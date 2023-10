Valle: desgarradoras historias de mujeres asesinadas; así se aclaró uno de los crímenes

Era la mañana del lunes 17 de diciembre de 2022, cuando la ingeniera agrónoma Sandra Yulieth Zuluaga Giraldo, representante técnica y comercial de una empresa de fertilizantes y productos para el agro, salió a las 7:50, en su campero blanco marca Jimny.

Su ruta era llegar desde el municipio de Yumbo hasta el corregimiento El Tiple, en el municipio Candelaria, a unos 30 minutos de Cali. La idea era llegar a una hacienda en el corregimiento San Joaquín. Iba a probar un producto agrícola.



Debía llegar antes de las 9:30 de la mañana a un punto. Su último contacto fue a las 8:20 de la mañana de ese 22 de diciembre. En ese viaje se pierde la pista de las siguientes horas.

Sandra Zuluaga Giraldo apareció asesinada entre cañaduzales Foto: Archivo particular

Al mediodía estaba levantada la alarma entre sus familiares. Por redes corrió un mensaje: “Urgente, Sandra Zuluaga no se ha reportado desde las 8:20 de hoy”.

En la tarde surgió la alerta por un campero abandonado al lado de un cañaduzal, en una zona del corregimiento de Navarro, al oriente de la capital del Valle del Cauca.



Una patrulla de la Policía de Candelaria llegó al sitio y descubrió el cadáver.



La ingeniera, especialista en administración y evaluación de proyectos, con raíces en Antioquia, apareció muerta. El misterio de su muerte empezó porque no había señales de heridas por arma de fuego o cortante.



En aquella mañana, cuando la ingeniera, de 28 años, fue recibida por un hombre identificado por la Policía y la Fiscalía, luego de que el pasado 23 de octubre se informó la legalización de su captura. Se trataba de Roger Rossbel Lennis, corpulento, de tez blanca y de poco cabello.

Según la Fiscalía, era el mayordomo del predio que recibió a la joven, la menor de dos hermanos que creció en Medellín y que luego, cuando fue profesional decidió radicarse en un comienzo en Palmira, en el Valle del Cauca.



Investigadores de la Fiscalía que tardaron casi 10 meses en la investigación lograron determinar que Lennis condujo a la ingeniera a un sitio apartado en la misma finca. Fue en ese momento cuando, “el hombre presuntamente habría aprovechado el estado de indefensión de la profesional para someterla a la fuerza, abusarla sexualmente y estrangularla”.



Según la Fiscalía, una vez cometido el crimen, el presunto agresor habría decidido quemar el asiento del campero, quizás por la idea de quemar toda huella dactilar o evidencia que pudiera incriminarlo en el asesinato de su víctima.

Sandra Zuluaga Giraldo apareció asesinada entre cañaduzales. Foto: Archivo particular

Es por ello que la Fiscalía anunció que ha venido reuniendo todo el material probatorio para que el capturado responda por los presuntos delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos que lo vincularan a este atroz crimen que estremeció al Valle del Cauca y a Antioquia. Fue un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la delegada para la Seguridad Territorial que imputó estos cargos al detenido, cargos que no aceptó.



Al parecer, luego de perpetrar el asesinato, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, “subió el cuerpo al automotor de la víctima, lo movió a una hacienda cercana y lo dejó abandonado en un callejón. Finalmente, quemó una de las sillas del carro para intentar eliminar huellas y otras evidencias que lo comprometieran”.



El oficial anotó que gracias a las actividades de criminalística de campo y técnico científicas de laboratorio, como recolección de los elementos materiales de prueba, análisis genéticos y cotejos de las muestras de los perfiles genéticos obtenidos, se pudo identificar que dichas muestras coincidían con una probabilidad de 99 por ciento con el mismo individuo.

Sandra Zuluaga Giraldo apareció asesinada entre cañaduzales Foto: Archivo particular

Las autoridades también están indagando de dónde proviene el capturado, su familia, con quién vive y hasta cómo fue su infancia para convertirse en la persona señalada por la Fiscalía como un hombre perverso y consciente del mal que habría hecho, al punto de querer ocultar toda evidencia que lo inculpara.

Sandra Zuluaga Giraldo fue hallada en un cañaduzal. Foto: Archivo particular Carlos Herrera

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, donde la joven ingeniera se graduó de la Facultad de Ciencias Agrarias, se pronunció al momento del crimen: “Sandra era una ingeniera que con su trabajo le aportaba al desarrollo del campo, representando no solo a las profesionales del agro, sino a todos aquellos que creen y se esfuerzan por forjar una Colombia en paz".



La gobernadora Clara Luz Roldán también dijo en ese entonces: “Siento tristeza por el feminicidio de la ingeniera agrónoma, Sandra Yulieth Zuluaga, en Candelaria. No hay derecho que asesinen a una mujer tan llena de vida y futuro, mis condolencias su familia”.

El terror de las mototaxistas en el norte del Valle

Se ha llegado, inclusive a pensar que Roger Lennis podría ser un hombre sin empatía alguna, como lo son los psicópatas. En el Valle uno de ellos es Devany Antonio Correa Suárez, condenado a 35 años, 9 meses y 18 días en prisión por asesinar a la mototaxista María Liliana Ramírez, en zona rural del municipio El Águila y de intentar lo mismo con otra mujer en la misma región del norte del Valle del Cauca. La sobreviviente ha sido pieza clave en toda esta investigación.



Según el expediente judicial, el detenido, de 52 años, es padre de tres hijos, de 8 meses, 3 y 7 años. No vive con la madre de los niños.



Devany Antonio Correa Suárez nació el 10 de enero de 1971, en Santuario, en Risaralda. Su ocupación era oficios varios.



Las autoridades indicaron que previamente le registraron 17 anotaciones como indiciado por actuaciones sobre presunto abuso de confianza y hurto, relacionadas con apropiación y venta de vehículos.



La audiencia de verificación de allanamiento a cargos se cumplió el 10 de agosto de 2022. La sentencia se ordenó el pasado primero de septiembre.



En la sentencia también se indicó que fue condenado a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, durante 20 años.



El juzgado negó, además, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la providencia "por lo que deberá continuar privado de su libertad hasta tanto cumpla su pena como sentenciado (...)".



De mantenerse en firme la condena, el hoy interno de centro penitenciario en Cali llegaría a tener 86 años de edad en prisión.



Una de las víctimas identificadas fue la mototaxista María Liliana Ramírez Carvajal. Tenía de 33 años y habría peleado por su vida, según el expediente, las declaraciones del fiscal encargado, así como lo estipulado por el despacho judicial, y policías que dieron testimonios y pruebas que apuntaban a Correa Suárez como el mismo agresor.



De acuerdo con la investigación, esta víctima recibió una llamada telefónica a eso de las 9:45 a. m. del 3 de febrero de este 2022. Pero, el hombre que la llamó dijo ser venezolano y que estaba comprando una finca. También dijo que era un minero y le encomendó que lo llevara a la vereda Santa Marta, de El Águila, ubicada a 15 minutos del pueblo.



“Que le pagaría el día porque iba a ver varias fincas, que si no le gustaba una de

Santa Marta que saldrían para San José, a una hora de El Águila", informaron en la Fiscalía



La moto de la víctima era una Discovery azul con negro 125, modelo

2016.



Ella vestía sudadera, camiseta y saco rojo con botas plásticas.



Solo tenía un mes de ser mototaxista. La pareja de ella se la regaló.



La familia conversó con ella por teléfono y le dijo que estaba con un cliente.



“Llego la noche y no apareció. Como a las 8:30 p. m., el esposo fue a preguntar por ella", dice el relato en la investigación.



Nadie la había visto. Pasaron las horas. Al día siguiente, a eso de las 9:30 a. m., sus familiares no tenían razón de su paradero. Fue hasta que interpusieron la denuncia de la desaparición y se enteraron de que una mujer había sido asesinada en zona rural de El Águila.



En ese instante, la Policía informó que la persona que encontraron sin vida vestía sudadera y camiseta de color rojo. Su cuerpo estaba en un área cafetera, en la vereda Santa Marta.



Según las autoridades, “se veía como si hubiera batallado, porque había un buen pedazo despejado de rastrojo, como si ella se hubiera defendido". Quedó boca abajo.



La Policía informó que además de la moto, a la víctima le hurtaron el bolso con documentos y 1’300.000 pesos que cargaba en efectivo.



María Liliana Ramirez murió por un trauma craneano severo, de origen contundente y por una herida por arma cortante penetrante en el cuello.



“Existe informe de investigador de campo que recopila videos de cámaras de seguridad de una estación de servicio, ubicada en el punto de ingreso al municipio El Águila, aportándose capturas de pantalla del momento justo en que la víctima salía en su motocicleta, movilizando como parrillero a un hombre". Era similar al desconocido que 11 días después fue captado por cámaras de seguridad junto a otra mujer, la sobreviviente, saliendo de Armenia hacia el norte del Valle.



La Policía también indagó con la Fiscalía el número telefónico del detenido y fue así que se abrió una investigación, desde el pasado 22 de febrero. Hubo cruce de datos y, según la Fiscalía y la Policía, las llamadas a ambas víctimas coincidían desde el mismo número telefónico.

Luchó por su vida y sobrevivió

La sobreviviente del condenado había comprado por 2,5 millones de pesos su moto para trabajar prestando servicio de transporte, vehículo que sigue pagando a plazos.



Según lo expuesto por la Fiscalía, al parecer, Devany Antonio Correa Suárez se ganaba la confianza de sus víctimas que vivían en el norte del Valle y en el Eje Cafetero.



Quizás por eso, la sobreviviente no tuvo reparos cuando la llamó aquel hombre, oriundo de Risaralda, en la noche del 13 de febrero de este año. Fue en ese momento cuando comenzó toda su pesadilla.



De acuerdo con el expediente judicial conocido por EL TIEMPO, es de contextura gruesa, piel blanca, con algunas canas, calvo en ambos lados de la cabeza, frente amplia, cejas separadas y escasas; orejas pequeñas con sus lóbulos separados, nariz mediana, mentón redondo, bigote escaso y sin barba. Este hombre, de 1,70 metros de estatura, tiene, además, una cicatriz en el dedo de una mano.



La joven, cuyo nombre se omite por su seguridad y cuyo testimonio a la Fiscalía fue clave para condenar a su agresor, de 51 años, no sospechó de esta persona que al otro lado de la línea en el teléfono le pedía que lo transportara, de nuevo.



La primera vez la contactó, el 12 de febrero de 2022, dos días antes del atentado, cuando él se le acercó en el sitio donde motociclistas que trabajan en transporte, conocidos como 'motorratones' o mototaxistas, se parquean en el barrio Las Colinas, en Armenia (Quindío).



El entonces desconocido le dijo que vivía en la capital de Quindío y le prestó el servicio de transporte.



Por eso, cuando la llamó esa noche del 13 de febrero, pues le había dado su número de celular, esta joven no sintió desconfianza, sino todo lo contrario. De hecho, su pasajero le había dicho que tenía hijos pequeños y se los mostró en una fotografía por su dispositivo, cuando lo conoció.



Ella estaba lejos de pensar toda la pesadilla que horas después afrontaría, en la que su propia vida iba a estar en juego.



De acuerdo con la investigación, le pidió que lo llevara a Cartago, municipio en el norte del Valle del Cauca. Este departamento colinda con Quindío. Armenia, su capital, está a una hora de Cartago.



Le dijo que quería ver una finca, asegurando que él trabajaba comprando este tipo de propiedades. Le prometió pagarle 100.000 pesos por la carrera y ella aceptó, pues pensó que era el servicio que esperaba prestar para tener un poco de dinero.



Fue así que a las 7:20 de la mañana del 14 de febrero de este 2022, la joven salió de su vivienda en Armenia, en la motocicleta que le compró a un amigo y seguía pagando, una Bóxer de color negro.



Se dirigió al sector llamado Colanta, en la capital quindiana. Quedó de recoger a su pasajero en una panadería.



“Durante el camino le hizo preguntas sobre con quién vivía, de quién era la motocicleta, que si había hecho el traspaso de la moto”, dice el documento de la Fiscalía.



En ese trayecto le dijo que se dirigiera a Cartago. Al llegar allí, el pasajero le dijo a la mototaxista que tomara rumbo a El Águila, municipio que está también en el norte del Valle del Cauca.



“Que ahí le mostrarían una finca. Cuando llegaron a El Águila estuvieron en

dos panaderías. En una había cámaras, de ahí el hombre le dijo

que fueran a ver la finca", se lee en el expediente.



Salieron hacia una vereda, cuyo nombre la sobreviviente no recuerda.



Ella contó que vio a unas personas cargando plátanos. Era alrededor de la 1:00 p. m. de ese 14 de febrero.



Siguieron el camino y cuando estaban como a cinco kilómetros de El Águila, él habría simulado llamar a alguien por teléfono.



El hombre le dijo a la conductora que estaban cerca, que vendría un muchacho a mostrarle la finca y que se detuvieran.



Estaba lloviendo, por eso, ella llevaba unas botas y una especie de plástico para protegerse del temporal.



Se bajaron y en momentos en que ella revisaba un mensaje de WhatsApp en su celular, se asustó al ver a aquel hombre con una puñaleta larga.



“Se la tiró por detrás de la espalda, la encuelló, le iba a tirar al pecho. Ella le puso la

mano”, dice el documento.



La sobreviviente empezó a luchar por su vida. Contó que hubo forcejeo, en medio de unos cafetales.



Se deslizaron y cayeron. Luego, la agarró del cabello y en un momento, ella cogió el

cuchillo y se cortó. Le decía que la soltara, que se llevara todo.



“¡No me mate! ¡No me mate!”, era la súplica, insistiendo en que ella es madre de una bebé.



Pero el hombre, “le decía que no la podía dejar viva, le daba puñaladas por el cuello, pero como tenía chaqueta cuello de tortuga no entraron”.



El relato en el expediente continúa. "Él le tiraba sin compasión, mientras ella seguía gritándole que no la matara. En ese forcejeo él se cayó y ella empezó a correr por un cultivo de café".



El hombre la persiguió con el cuchillo en la mano.



Mientras tanto, ella seguía corriendo. Luego tomó camino por una trocha sin pavimentar. Después se cayó y rodó hasta que se levantó, y siguió corriendo por su vida, "sin mirar hacia atrás, sentía que se le venía el mundo".



Ella seguía corriendo. Luego tomó por una trocha. Después se cayó y rodó hasta que se levantó, y siguió corriendo por su vida, sin mirar hacia atrás, sentía que se le venía el mundo



En ese instante vio una casa. Agilizó el paso y allí había una señora con unos niños.



“¡Me quiere matar!”. Le pidió ayuda y la dueña de la casa aceptó nerviosa. La sobreviviente entró a uno de los cuartos de la vivienda.



Después llegó el esposo de la señora. “La vieron que estaba muy mal herida, les contó que venía de Armenia a realizar una carrera en su moto. Subieron una loma caminando, pensó que se iba a desplomar, les mostró dónde intentaron matarla”.



Llegaron luego unos agentes de Policía y la llevaron al hospital de El Águila. De allí fue remitida a un centro asistencial, en Cartago.



El hombre se llevó la motocicleta de la víctima, además de que también alcanzó a hurtarle su teléfono celular que le costó 500.000 pesos, la tarjeta de propiedad de la moto, un maletín rosado de su hija pequeña y un pantalón.



El agresor fue condenado el pasado primero de septiembre, por dos homicidios e intento de asesinato.



La Fiscalía informó que sigue la investigación por otros posibles crímenes que podrían haber sido cometidos por la misma persona, hoy encerrada en la cárcel Villahermosa, en Cali.

Reducción de feminicidios: Gobernación

En un 44 por ciento han reducido los feminicidios, durante los primeros siete meses del 2023, en el Valle del Cauca.



Dicha información, que fue suministrada por el Observatorio de Género del Valle del Cauca (Ogen), también destaca que, entre el primero de enero y el 2 de agosto de este año hubo 10 feminicidios en todo el departamento, mientras que durante ese mismo período del 2022, la cifra alcanzó los 18 casos, “lo que significa una notable disminución de 8 casos con respecto al año anterior”, indicaron en la Gobernación.



La información también destaca que Cali ha sido la ciudad con mayor ocurrencia de feminicidios en el departamento en este 2023, con un total de 7 casos. Entre tanto, los municipios de Bugalagrande, Buenaventura y Yumbo completan la lista cada uno con un caso de feminicidio.

Así puede denunciar violencia de género

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.



Desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento se hace un llamado para que las mujeres que sufran violencia de género acudan ante las autoridades que hacen parte de la ruta de atención de estos casos, que está conformada por comisarías de Familia, en casos de violencia psicológica, física y patrimonial; Fiscalía, en casos de violencia sexual, física, patrimonial y psicológica; institucionales de salud, por violencia física, psicológica y sexual, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por violencias psicológica, física, patrimonial, y sexual contra niñas y adolescentes.



