Hasta tractores para combatir covid-19 en municipios del Valle

Aquellos tractores que ayudan en las cosechas de uva en Toro ahora recorren de arriba abajo las calles de este municipio del norte del Valle del Cauca. Lo hacen cada semana.

Es una de las ideas que desde que empezó la cuarentena obligatoria para prevenir el nuevo coronavirus en el país se les ocurrió al alcalde de esta localidad, Juan Carlos Escudero, y a miembros de su gabinete.



Fue así que el mandatario contactó a esos agricultores de la región para que los presten a la Administración Municipal con el fin de mantener a raya la temida enfermedad que acosa al mundo. Los tractores recorren la vías, haciendo desinfección en las mismas y en las fachadas de las casas.

Escudero resalta que la comunidad ha sido clave para que el coronavirus no haya entrado al municipio de 16.000 habitantes y por eso, exalta a las personas que manejan los tractores y la empresa privada a la que pertenecen para ayudar a tener en pie y totalmente fortalecida esta barrera contra el temido mal.



Toro es uno de los 15 municipios en el Valle del Cauca, entre los 42, que no ha reportado ni un solo caso de covid-19 y su gente no lo quiere recibir. Con esto, como lo ha dicho el mandatario, se han evitado costos adicionales con contratos. De allí que el alcalde valore el esfuerzo de la población, y su respaldo a esta y otras medidas que han dado este resultado de no tener ningún caso de covid-19.



Otra idea que el alcalde Escudero y su equipo implementaron es utilizar las fumigadoras manuales, también muy comunes en los cultivos agrícolas, pero para desinfectar las entradas de bancos, supermercados y de otros establecimientos comerciales, como la plaza de mercado. Esta tarea se realiza dos veces cada día.



Escudero también mantiene cerradas seis entradas a Toro de las siete en total. Donde hay ingreso es solo para trabajadores del campo, familiares de habitantes o los mismos moradores. Pero si allegados de los toresanos o ellos mismos buscan entrar al municipio, provenientes de otras zonas donde han permanecido por más de un mes, la respuesta es un rotundo no.



Otras medidas son el ‘pico y cédula’ y la restricción del parrillero hombre en las motos. “Prefiero que me digan que peco por exceso que por confiado. En Toro no bajaremos los brazos contra el coronavirus”, afirmó Escudero, quien también señaló que no todo puede ser regaños y medidas. También hay que incentivar a la gente que respeta la cuarentena con serenatas de boleros y rancheras. Cada dos semanas, el alcalde Escudero con dos artistas suben a una colina, en el sector llamado Los Tanques. Ponen unos bafles y los artistas empiezan a cantar, de cara al poblado. Se han realizado serenatas de día y en las noches. En esas horas, en medio de la oscuridad, la ciudadanía le responde a su alcalde, agitando sus teléfonos celulares con las linternas encendidas, entre aplausos y pidiendo una próxima serenata. “Toro estamos alegres, pero sin bajar la guardia”, dijo Escudero.

Cerco y control al transporte

Otro de los municipios del norte del Valle del Cauca que también le puso la barrera al coronavirus es Roldanillo. Allí. el alcalde Jorge Mario Escarria señaló que en compañía del secretario de Salud del municipio, Milton Rodríguez, con apoyo del Hospital San Antonio, la Cooperativa de Occidente, la Policía Nacional y de agentes de Transito, se hacen controles al transporte público.



Tras este objetivo, Escarria lideró el primer puesto de control en la entrada de visitantes o personas que han estado en contacto con ciudades aquejadas por el virus. Es una manera de evitar la llegada de la enfermedad con control epidemiológico y personal de salud, Policía y agentes de Tránsito. Hacen recomendaciones y si hay indicios de personas que han estado en ciudades afectadas se evita el ingreso.



El mandatario también recalcó el ‘pico y cédula’ en Roldanillo; sale una sola persona de cada familia u hogar, preferiblemente, no mayores de 60 años.



Sin embargo, este fin de semana el Ministerio de Salud reportó el fallecimiento de una persona por el virus.



El alcalde Escarra afirmó que tras este caso "desafortunado" se seguirán tomando las medidas de contención del virus y aclaró que la persona fallecida contrajo el virus fuera del municipio.



Entre tanto, la alcaldesa de Zarzal, en el norte del departamento, María Teresa Giraldo, afirmó que cerró todas las entradas de su municipio. Explicó que es un cerco epidemiológico con 90 funcionarios de una planta de 200 personas en el Administración municipal, con apoyo de la Policía, el Ejército, la Defensa Civil y la Cruz Roja.



La alcaldesa Giraldo dijo que hay dos puntos claves para el ingreso y la salida del casco urbano, los cuales están siendo vigilados y rigurosamente controlados.



Uno de ellos es el sitio donde está un batallón del Ejército para entrenamiento y el segundo, en la vía hacia Roldanillo. Añadió que hay tres puntos más zona rural: El Trapiche, Vallejuelo y Quebrada Nueva. Allí hay controles para evaluar la temperatura y a los ciudadanos que salen o ingresan se les hace llenar una encuesta que permita saber quiénes son, dónde nacieron, de dónde provienen y para dónde van. También hay labores de desinfección de vehículos con hipoclorito de sodio que llegan a esos puntos. Esta actividad se desarrolla con cuatro máquinas contratadas por la Alcaldía.

Además se decretó el 23 de abril, la ley seca, que regirá, especialmente, en fines de semana.

Permisos para circular

En la lista de muncipios donde el nuevo coronavirus no ha penetrado en el Valle del Cauca figuran Restrepo, Riofrio, Andalucía, Sevilla, Caicedonia, Bolívar, La Victoria, Obando, Versalles, Argelia, Pradera, El Cairo y El Águila.



La Alcaldía de Sevilla, aparte de comunicar a la población los protocolos de higiene y prevención, como el correcto lavado de manos y el adecuado uso de los tapabocas, ha solicitado a empresarios y a dueños de establecimientos comerciales de la cadena de alimentos, de medicina, de venta de respuestos hasta de bicicletas, farmacias, servicios funerarios; entidades financieras y bancarias y hoteles llenar un formato con información de su personal para contar con la autorización de la misma Administración. Es para garantizar su circulación en el municipio sin riesgo alguno ni para los trabajadores ni para la población en general.



En Pradera, el alcalde Justino Sinisterra dijo que la obligación de la Alcaldía ha sido la de velar por la ciudadanía. Añadió que se trabaja con el hospital San Roque y la Dirección Local de Salud con especialistas y una epidemióloga que se articulan con la comunidad.



CALI