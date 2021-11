Así sobrevivió y salió sin un hueso roto, tras caída libre y un incendio

Cada vez que suena la alarma en la estación de Bomberos del barrio Alameda, en el sur de Cali, Óscar Jiménez se encomienda a Dios y pide por su familia.

Aunque este antioqueño, de 49 años, está adiestrado, movido por su pasión de apagar incendios y acudir en ayuda de la comunidad por alguna emergencia, ese 18 de septiembre de este año quedó impactado.



Ese sábado, dos días antes de su cumpleaños, no dejaba de dar gracias a Dios por volver con los suyos, luego de haber caminado entre gigantescas llamas en una vivienda, tratando de que no llegaran a una edificación residencial vecina, que alcanzaba los tres pisos.



Estaba a unos 10 metros del suelo, tratando de apaciguar y controlar la conflagración. Su consigna era mantenerla frenada. No podía dejar que se expandiera.



La temperatura aumentaba. Sentía ese intenso calor combinado con el de su propio cuerpo, abrigado y protegido de los pies a la cabeza con el pantalón, las botas, el chaquetón, el casco y su equipo de respiración con un cilindro de oxígeno.



Un incendio como este puede alcanzar una temperatura de entre 200 y 400 grados centígrados.



La lucha por vencer ese gigante incandescente continuaba.



Óscar Jiménez ha formado lazos en los Bomberos del barrio Alameda. Foto: Óscar Jiménez y Cuerpo de Bomberos de Cali

El bombero, con un hermano que le contagió esta pasión por los extintores y las mangueras en 1994 para luego cautivar a su hijo y a dos sobrinos, seguía decidido a apaciguar la llamarada.



La emergencia se registraba en una esquina de la carrera 32 con calle 9, en el barrio Champagnat, en el sur caleño.



De repente, Óscar Jiménez resbaló hacia el interior de la vivienda. Fue como un milagro que no cayó entre el incendio que venía sofocando en la edificación aledaña.



Al resbalar, casi en un parpadeo recorrió en caída libre esos 10 metros hasta el suelo.



Fue un golpe en seco. Cayó rápido. Quizás, los 25 kilos del traje apresuraron el descenso. Pero probablemente, ese pesado atavío fue el que le salvó la vida.



Quedó inconsciente, como si todo hubiera sido un sueño, perdiendo la noción del tiempo.



Mientras tanto, sus demás compañeros lo auxiliaban presurosos, despojándolo del traje para subir a la ambulancia de los Bomberos.



El vehículo estaba con la sirena a todo pulmón y abriéndose paso en las calles. Llegó hasta la clínica Imbanaco.



Pasaban los minutos hasta que Óscar abrió los ojos.



Fue como volver a la vida, en medio de la confusión y el sobresalto.



"A pesar del golpe tan fuerte y que estaba tan impactado, no sufrí ninguna fractura", cuenta el antioqueño. "Gracias a Dios, hubiera podido ser peor. El equipo me ayudó a amortiguar la caída", dice.

El bombero Óscar Jiménez con su hijo Estiven, su orgullo. Foto: Óscar Jiménez y Cuerpo de Bomberos de Cali

"Solo tuve golpes múltiples en el lado derecho del cuerpo", asegura. "Me favoreció que en los Bomberos contamos con buenos equipamientos y eso nos ayuda a ser más resistentes".



Añade: "La caída no fue precisamente sobre la casa contigua que se incendiaba".



Sigue contando: "Lo primero que pensé fue en Dios y en mi familia".



Pero no es la primera vez que sufre algún accidente en el cumplimiento de su deber.



Fue en otra ocasión que acudió a un accidente de tránsito, a auxiliar a los heridos en una de las vías de Cali. La máquina en la que se desplazaba con otros tripulantes se volcó completamente.



En ese entonces, también tuvo golpes y algunos rasguños.



"Siempre doy gracias a Dios. Me siento muy contento, como mis compañeros, desempeñando esta labor y sirviendo día a día a la bonita comunidad", dice.



"En el cumplimiento de nuestro deber sabemos que tenemos riesgos constantemente. Pero tenemos buena capacitación y con la ayuda de Dios estamos muy favorecidos", comenta.



Óscar Jiménez se vinculó a los Bomberos de Cali, en 1994. Entró al área de equipos y extintores, y un año después hizo el curso que lo acreditó para salvar vidas de incendios, accidentes y toda emergencia, con su uniforme de botas y casco.



Sin embargo, recuerda con tristeza el caso de una niña, de unos 5 años, que pereció en en un vehículo que se encendió, cerca de una gasolinera.



"Ha sido la emergencia más difícil en mi vida", sostiene. "Lamentablemente, no pudimos hacer mucho. Eso me afectó. Siempre me afecta lo que le pase a la gente y a los niños", concluye.



