Retrato hablado del posible sospechoso de voraz incendio en Cristo Rey

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, difundió el retrato hablado del sospechoso de prender fuego en Cristo Rey, el pasado 31 de agosto, hecho que afectó 114 hectáreas.

El funcionario dijo que se descartaba la primera versión de que eran tres hombres los que salieron ese día de la zona. Dijo que fueron hipótesis que solo buscaban desviar el curso de la investigación. Pidió ayudar a identificar al sospechoso.

El alcalde @MauriceArmitage nos dio un plazo de 15 días para mostrar avances en la investigación sobre el incendio de Cristo Rey. Luego de un trabajo conjunto con @FiscaliaCol y @PoliciaCali identificamos un sospechoso. Este es el retrato hablado. pic.twitter.com/kdTnxtdEma — Andrés Villamizar (@villamizar) 14 de septiembre de 2018

"No vamos a descansar hasta que no demos con los responsables. Invitamos nuevamente a la ciudadanía para que nos colabore con información pertinente a raíz de este retrato hablado que damos a conocer", dijo el funcionario.



El mandatario de los caleños repudió lo ocurrido e instó a las autoridades a dar lo más pronto posible con el paradero de los autores de esta emergencia.



Según el Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue controlada en una labor titánica por no afectar vidas y no implica riesgo alguno para las viviendas cercanas. A las 10 de la mañana de este primero de septiembre, el incendio ya se estaba extinguiendo, con apoyo del helicóptero Bambi de la Fuerza Aérea. El helicóptero tiene capacidad para transportar 640 galones.



Para controlar el incendio se utilizaron 40.000 galones de agua, bombas de espaldas, herramientas de mano (batefuegos, machetes, palas, linternas, entre otros elementos).



El organismo de socorro anotó que se afectaron pasto y rastrojos, así como animales del lugar.



CALI