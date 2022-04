La Secretaría de Movilidad de la capital del Valle del Cauca informó que la medida funcionará de manera normal el lunes, martes y miércoles santos, pero no se aplicará el jueves y viernes santos, por ser festivos, así como el Sábado Santo y el Domingo de Pascua.



Es decir, el pico y placa para vehículos particulares será mantendrá el lunes 11 para las placas terminadas en 7 y 8, el martes 12, 9 y 0 y el miércoles 13 , 1 y 2.

Cabe recordar que la restricción a la movilidad de los vehículos particulares con base en el último dígito de la placa no aplica los sábados, domingos y festivos.



Los horarios también se mantendrán entre el lunes y el miércoles santos: de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 a.m a 8:00 p.m.



El lunes 18 de abril próximo regresará la medida tal y como está previsto para el primer semestre de este año: lunes: 7 y 8, martes: 9 y 0, miércoles: 1 y 2, jueves: 3 y 4 y viernes: 5 y 6.



El servicio público individual tipo taxi, las motocicletas y los vehículos híbridos no tienen pico y placa.

