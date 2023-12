Así fueron los últimos momentos de Michel Dayana González antes del feminicidio

El día en que Michel Dayana González, de 15 años, se convirtió en víctima de feminicidio, sus planes eran simples: tenía una cena con la familia de su madrastra en medio de la celebración del día de las velitas.

(Lea también: 'Revisamos posibles complicidades': secretario de Seguridad sobre feminicidio de Michel).



Su padre, Genaro González Valencia, llegó más temprano de lo usual a la casa para cumplir con el compromiso y, al entrar, se dio cuenta de que el dinero que acostumbraba a dejarle a sus hijas para que compraran el desayuno y algunos comestibles aún reposaba en su lugar.

Michel, al percatarse de que su progenitor había dejado un billete en el mesón, le hizo una petición. "Cuando ella lo vio (el billete) me dijo que quería comprar unos dulces", relató Genaro González en diálogo pasado con EL TIEMPO.

Con el permiso concedido por su padre, la joven de 15 años partió en dirección hacia la tienda, no sin antes advertirle que no se demoraba. Michel no solo iba a comprar 'mecato' para ella, sino también a hacerle un encargo a una vecina que le había pedido un Frutiño y una libra de papa.

(Siga leyendo: Presunto feminicida en Cali, con heridas en su rostro: así avanza la investigación).

Facebook Twitter Linkedin

Velatón por Michel Dayana González en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

Las cámaras de seguridad registraron el recorrido de Michel hacia el establecimiento comercial hacia las 7: 43 p. m., pero no el regreso a su hogar. Las versiones iniciales del caso apuntan a que, en el camino de retorno, la joven fue ingresada a un taller ubicado a una corta distancia de su casa bajo la modalidad de engaño, al parecer, por Harol Andrés Echeverry, por quien en este momento las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

“Michel Dayana sale el día 7 de su casa a eso de las 8 p. m. a la tienda a comprar algunos productos. No era la tienda que quedaba inmediatamente al lado de su casa, sino que fue a una un poquito más lejos. De regreso, ella viene por la acera de enfrente, cruza la calle y a la altura de donde queda la bodega, donde apareció su cuerpo, ahí se pierde”, detalló Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, a 'La W'.

#ATENCION se conocen los videos de cámaras de seguridad de la zona donde desapareció la menor de 14 años as€sinada en el barrio San Judas. En los videos se observa como la menor va a la tienda que está cerca a su casa. pic.twitter.com/3yO0jdiPWu — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) December 9, 2023

(De interés: Papá de Michel Dayana González denuncia que feminicida ya la acosaba desde antes).



Al ver que los minutos pasaban y su hija no regresaba, la preocupación de Genaro González surgió, y comenzó a llamarla insistentemente, sin tener una respuesta de vuelta. Desde ese entonces comenzó su búsqueda, que se extendió durante toda la noche del jueves y la mañana del viernes 8 de diciembre, día en el que, desafortunadamente, la noticia llegó.

"Después de timbrar, timbrar y timbrar, Dayana apagó el teléfono. Eran las 8:30 y cuando vi que no llegaba dije: 'A mi hija le pasó algo'. Ella siempre vuelve cuando le piden un favor", sostuvo el progenitor de la menor en charla con EL TIEMPO.

Sin saber que podría tratarse del autor del feminicidio de su hija, Genaro, con foto en mano, le preguntó en dos oportunidades a Harol Andrés Echeverry si tenía información sobre el paradero de Michel. Su respuesta, según el relato del padre de la joven, fue contundente: "Yo no la he visto".

Después de mirar las cámaras de seguridad y atar cabos y testimonios, las pistas llevaron al taller, donde finalmente fue encontrado el cuerpo sin vida de Michel Dayana González y sobre el que la madrastra de la menor tenía lo que ella llama un "presentimiento".

"Cuando estábamos buscando, siempre tuve el presentimiento de que algo pasaba ahí", dijo Angie Carolina Rodríguez a este medio.

Avanza la búsqueda de Harol Andrés Echeverry

Harol Andrés Echeverry, quien se desempeñaba como vigilante del taller donde fue hallado el cadáver de Michel, escapó de la escena del crimen en una moto, propiedad del establecimiento. Hasta el momento, se encuentra prófugo de la justicia y tanto las autoridades como la familia de la joven piden ayuda para encontrarlo.

El hombre, según lo informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en su momento, tiene un proceso por acceso carnal violento en menor de 14. El sujeto cumplió una parte de la condena, antes de ser puesto en libertad. Así lo dio a conocer Jimmy Dranguet en diálogo con 'Caracol Radio'.

Facebook Twitter Linkedin

Harol Andrés Echeverry, presunto autor del feminicidio de Michel Dayana González. Foto: X: @SeguridadCali

Si usted tiene información sobre Harol Andrés Echeverry, se puede comunicar con las líneas de denuncia Policía Nacional 314 360 6293 o 321 394 5156 mecal.sijin@policia.gov.co mecal.sijin-adepe@policia.gov.co.

No es hora de callar

Más noticias en EL TIEMPO

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO