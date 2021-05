Así fue la reconstrucción de cráneo de joven sobreviviente a accidente

Los momentos de aquella noche no los recuerda. Son imágenes difusas que pasan por su memoria sin encontrar una mayor lucidez. Solo viene a su mente que salió a montar bicicleta con un amigo cerca de la Universidad Autónoma de Occidente al sur de Cali.



Le dijo a su madre, Jacqueline Agredo, que le traería una hamburguesa a pesar de que no le gustan mucho. Pero las horas se hicieron eternas y una llamada cambio el regreso a casa durante las dos semanas que estuvo en una clínica.



(En contexto: Universitaria da ejemplo de resistencia tras grave accidente en cicla).

En el accidente, del que se desconocen detalles, Paula sufrió una fractura en el cráneo y una de sus arterias resultó lesionada. Ante esto, los médicos tuvieron que extraerle una parte del cráneo que se vio afectada y se la pusieron en su abdomen.

A su "embarazo", como ella lo dice, le bautizó 'Rigo'. Sobre su abdomen sobresalía aquel hueso con filos puntudos que la lastimaba cuando se sentaba o se movía. A la joven, de 25 años, los médicos la han catalogado como un milagro.



(Puede interesarle: Concejala pide investigar presunto hallazgo de cadáveres en ríos).



Tras la primera gran batalla para salvar su vida, a la que sobrevivió, se enfrentó a innumerables momentos y victorias durante ese camino: los galenos aseguraban que no podría seguir estudiando la especialización en Mercadeo que tanto soñó cumplir.



"Cuando más oscuro se pone es porque ya va a amanecer", aseguró Ágredo tras su segunda cirugía del pasado jueves donde 'Rigo' volvió a su lugar natural.



(Lea también: Con escolta militar buscan reactivar el puerto de Buenaventura).



Ese hueso fue un personaje de amores y odios. "'Rigo' ya está acá -mientras se toca su cabeza-, fijado con tornillos y con algunas plaquitas", dice.



Tras la segunda cirugía, la dejaron hospitalizada mientras sigue con su proceso de recuperación. Para los dolores que le han dado, le tuvieron que aplicar morfina pero su ánimo y entusiasmo sigue intacto.



(Puede interesarle: Presidente Duque condena asesinato de Policía en Cali).



"La vida a veces duele y las cosas no salen como esperamos. Simplemente quiero demostrarles que, aunque av eces se vea muy oscuro, es porque ya va a amanecer , y no hay nada más bonito que ver amaneceres. Así que tratemos de ver con mejores ojos la vida", dijo.



(Lea también: Noche de violencia en Cartago (Valle del Cauca) deja cuatro heridos).



CALI