La larga noche en Cali: toque de queda bajo zozobra y vandalismo

Las marchas de más de 20.000 personas, que cruzaron la ciudad, en forma ordenada, fueron seguidas por acciones de grupos de personas que cometían saqueos, intentos de asaltos en domicilios y negocios.

El alcalde Maurice Armitage decidió al promediar la tarde del jueves aplicar el toque de queda desde las 7:00 de la noche ante los desmanes.



Organizaciones de trabajadores aseguran que el desorden pudo ser orquestado desde algunos sectores que desde antes de la marcha empezaron a generar ambiente de temor entre la ciudadanía.

A esta hora en Valle del Lili, Sur de Cali y otros sectores de la ciudad, la gente reza y pide a Dios que los proteja del vandalismo que se tomó a muchos barrios en la noche de hoy pic.twitter.com/w1dAlP3DOg — Debates Televisión (@Debatestv) November 22, 2019

Lo cierto es que miles de habitantes se desvelaron ante los anuncios y cadenas en redes sociales sobre asaltos. Muchos permanecieron listos con armas, garrotes y otros objetos de defensa por los comentarios que iban y venían.



El toque de queda, que no se aplicaba desde hace medio siglo, se aplicó hasta las 6:00 de la mañana pero a esa hora la ciudad seguía el desvelo sufrido durante la noche del jueves y el amanecer del viernes. Las calles, que usualmente empiezan a tener movimiento desde las 4:30 de la madrugada seguían desiertas.

Hay preocupación en los habitantes del barrio Villa del Parque, carrera 1A bis con calle 61A, al norte de Cali, por la presencia de vándalos a esta hora en el sector. pic.twitter.com/jLrXjFIGVK — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) November 22, 2019

En las calles Quinta, la Autopista Suroriental y de otros sectores seguían los rastros de las barricadas en las calzadas.



La Policía y el Ejército salían en caravanas de carros y motocicletas ante los llamados de sectores del norte, sur y oriente.



La incertidumbre se extendió por la ciudad debido a los llamados por intentos de asaltos y tras ver videos de turbas que asaltaban negocios. Uno de esos documentos muestra cómo numerosas personas irrumpieron en una panadería del oriente de la ciudad, de donde se llevaron productos y equipos de trabajo.

Hace algunos minutos vándalos ingresaron al Conjunto Residencial Vegas de Comfandi. pic.twitter.com/kT6Z9PRfpk — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) November 22, 2019

En el centro de Cali, de acuerdo con un video, fue asaltada la oficina de un medio de comunicación y negocios de un edificio. Mientras tanto, hubo vandalismos contra dos bancos y la sede de la DIAN.



La compraventa El Prestigio sufrió saqueo. Otra de las denuncias señala el robo de motos y elementos de oficina en un almacén del barrio barrio Siete de Agosto. Un supermercado del barrio Alfonso López fue asaltado.



No pocos ciudadanos aseguraban en redes que les intentaron robar en sus caminos a casa. "Iba en la moto y me tocó esquivar a dos ladrones", comentó un empleado.



Siete policías sufrieron lesiones. En un video se aprecia a un uniformado que tambalea tras ser alcanzado por una piedra.

Esta es la situación q se presenta en las instalaciones del Banco Caja Social, oficina de Alfonso López, en Cali. pic.twitter.com/YWDBQtg2m3 — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) November 22, 2019

Pasadas las 7:00 de la noche empezaron a correr rumores de intentos de asalto. Desde el sector del Valle del Lili, sur de Cali, se repetían los llamados para que se les diera auxilio ante presencia de grupos de encapuchados.



El alcalde Maurice Armitage hizo "un llamado a la calma. Ha sido un día difícil, pero la ciudad está militarizada. El Ejército y la Policía estarán patrullando las calles y ayudando a los caleños hasta que termine el toque de queda, y por más tiempo si es preciso, de manera que toda su capacidad está activa".



"Nosotros amanecimos armados porque se nos intentaron entrar cuatro veces a nuestra unidad en Colseguros", dijo una mujer.



"Mi familia vive en la unidad Valdepeñas, cerca del sector de Sameco,y pasó una noche larga por un intento de robo", aseguró otra denunciante.



Las patrullas circulaban en distintas direcciones por los llamados, El helicóptero Halcón de la Policía, con su sirena, circuló varias veces sobre sectores como las laderas de Meléndez, donde en la tarde hubo intentos de saqueos a negocios.

El secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, dijo que fueron conducidas 420 personas por no cumplir el toque de queda. Aseguró que a las 11:00 de la noche se tenía la situación bajo control.



El funcionario dijo que se recibieron denuncias ciertas como en Valle del Lili o El Caney, donde hubo intentos de asaltos, pero otros casos de debían a la preocupación generada por la situación.



A las 7:00 de la mañana Cali seguía siendo una ciudad silenciosa y con muchas personas que empezaban a buscar el transporte a sus sitios de trabajo.



Metrocali informó que el servicio del sistema masivo MIO se irán activando desde las 7:30 de la mañana.



Ciudadanos pedían que se levantara el pico y placa como pasó el jueves pero eso no estaba autorizado por las autoridades para el viernes,



Los colegios y universidades no abrieron sus puertas a la espera de pasar un desvelo que nunca se olvidara en esta ciudad.



CALI