Llegaron sin cabello a una de las viviendas en el municipio Andalucía. Son 32 mujeres que coincidieron en que vendieron su cabellera y se quedaron esperando 9.000 dólares como pago desde hace un mes.

"Nos quedamos prácticamente calvas y sin el dinero prometido", decían algunas de las afectadas.

De acuerdo con versiones de las autoridades en este municipio del norte del Valle del Cauca, la persona que les habría ofrecido comprarles su cabello sería de Pasto.



"Nos dijo que en Europa estaban pagando muy bien por el cabello para hacer pelucas y que nos consignaba en unos días por Western Union. A mí me mandó un código por WhatApp de la consignación, pero no me llegó nada", dijo una de las mujeres que reclamó la plata y aseguró sentirse ultrajada.



Según la Policía de Andalucía, se trata de, por lo menos, 32 mujeres que vendieron su cabello.



Sin embargo, de acuerdo con la Fuerza Pública, se espera la denuncia de la totalidad de las afectadas por esta presunta estafa.



El caso llegó al despacho de la Personería, donde informaron que con la alcaldía de Andalucía se está haciendo un acompañamiento a las mujeres estafadas.



Sin embargo, se está determinando si hay cabida para una denuncia penal.



La Policía también indaga un mercado clandestino de pelucas para ocultar droga ilícita en equipajes y sacarla así del país en aeropuertos, como el Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle, y otros del país.



Para obtener el cabello se puede hacer por donaciones, mediante una fundación, o comprándolo directamente en peluquerías y centros de belleza.



Se calcula que un kilo de cabello puede costar hasta 1.500 dólares para que salgan dos pelucas.



CALI