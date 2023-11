Así, una policía trabajó en encubierto para capturar a un presunto violador en Cali

Una mujer había solicitado un servicio de transporte a un conductor informal. Sin embargo, fue víctima de violación.



El caso sucedió en octubre de 2022 y desde entonces, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, se emprendió la búsqueda del responsable de abuso sexual hasta ser capturado.El hombre intimidó a esta y, al parecer, a más víctimas con un elemento punzante, amenazando con desfigurarles el rostro si se resistían, según la Policía.

Fue precisamente una mujer policía la encargada de llamar la atención de este hombre, de 51 años, quien habría llegado a Colombia, proveniente de Panamá.



De acuerdo con el subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Alexánder Vargas, durante 90 días, la uniformada se infiltró en sus redes sociales y en el circulo de transporte, donde pudo ganarse su confianza para establecer una cita que daría paso al final de su ‘carrera’ criminal.



Fue así que llegó el día. La uniformada, como encubierta, quedó de encontrarse con el conductor en el centro de la ciudad. Le dijo que transportaría una mercancía hasta el sur de Cali.



Se estableció la fecha y la hora para la reunión. Pero el hombre que la esperaba no contó con todo un equipo especializado de la Seccional de Investigación Judicial en la ciudad que lo sorprendió e hizo efectiva la orden de captura por un juez que ya existía en su contra por el presunto delito de acceso carnal violento.



"Se presume que desde su llegada al país se había camuflado como transportador informal de plataformas, lo que le facilitó el acercamiento con la víctima quien, una vez en el interior del vehículo, fue sometida a múltiples acosos, intimidaciones y acceso carnal violento bajo la amenaza de afectar su integridad, si se negaba a las aberrantes pretensiones", dijo el coronel Vargas.



El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías le dicto medida de aseguramiento intramural en un establecimiento carcelario.



Las autoridades presumen que pueden existir más víctimas, por lo que invitan a la ciudadanía a denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes.



CALI