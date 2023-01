“Estaban discutiendo, Belén con su esposo, se escuchaban golpes y ella gritaba auxilio, me matan”. Se escuchó salir al esposo de Belén y arrastraba algo. Daba dos pasos y se escuchaba que algo golpeaba las gradas, cada dos pasos golpes en las gradas”.



Este es el testimonio de una cadete de la Escuela Superior de Formación de la Policía Nacional, en el norte de Quito, en Ecuador.

Desde la madrugada del 11 de septiembre del año pasado comenzó una historia de horror y que involucró a un teniente de la Policía ecuatoriana, llegando a ser uno de los hombres más buscados en Ecuador.



Es Germán Fernando Cáceres del Salto, principal sospechoso en la presunta desaparición y asesinato de su esposa, la abogada María Belén Bernal. El cuerpo de la señora fue encontrado luego en una zona boscosa en Quito.



La víctima fue vista por última vez en la Escuela Superior de Formación de la Policía, donde estaba su esposo, en aquel 11 de septiembre de 2022.



Según versiones de medios de comunicación ecuatorianas y de las autoridades del país vecino, ese día, la abogada Bernal fue a ver a su pareja en la instalación policial, pero nadie la vio salir de dicho recinto.

Posteriormente, el oficial, con seis años en la fuerza pública ecuatoriana, tuvo un proceso administrativo en su contra para darle de baja de las filas policiales porque faltó al trabajo tres días después.



El teniente Cáceres habría pedido permiso para ir a jugar fútbol y no volvió.



Desde entonces, comenzó su fuga por carretera para traspasar la frontera con Colombia.

Aviso del Ministerio del Interior de Ecuador, cuando Cáceres emprendió la fuga. Foto: Ministerio del Interior de Ecuador

Aunque muchos hablaban de que se quedaría en Nariño, Germán Fernando Cáceres del Salto contrató transporte para seguir avanzando por la vía Panamericana que une el suroccidente colombiano, pasando por Cauca y Valle del Cauca, con el interior del territorio nacional.



El recorrido continuó desde el Valle del Cauca y el teniente que, además, era instructor, contrató el servicio de una motocicleta que lo llevó hasta Medellín.



Ya estando allí, el hombre siguió huyendo y tomó, de nuevo, carretera, hacia Guajira, en zona del corregimiento Palomino.



Se presume que iba a dirigirse a Venezuela. Pero, debido a la unión de fuerzas entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, finalmente, fue capturado y esta semana, deportado a su país de origen.



Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, dijo en el programa En Contacto, de Ecuavisa, que no entiende qué sucedió, pues nunca notó nada extraño y sentía que su hija y su yerno tenían una relación normal con su hijo pequeño.



"De hecho una relación feliz, yo no sé cuándo se activa ese monstruo en él”, comentó en ese programa.



El comandante de la Policía Nacional de Ecuador, Fausto Salinas, informó a El Universo que Cáceres “había pasado todas las pruebas psicológicas que se toman para los ascensos”.



Durante su búsqueda, Ecuador ofreció una recompensa de hasta US $ 20.000 por hallar al teniente, casi 100 millones de pesos colombianos (98 millones).



El hombre fue ubicado con investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, "en desarrollo del acuerdo de ubicación de fugitivos internacionales suscrito con la agencia Marshall de Estados Unidos y con el apoyo del Gaula y el Batallón del Inteligencia Militar BAIMI 1".



