El funeral de bonaverense que murió en la caída de carro en Medellín

El pasado lunes 15 de marzo un carro marca BMW cayó desde un parqueadero ubicado en quinto piso de un complejo residencial en Medellín, lo que se aprecia en vídeos de cámara de seguridad.



Unos segundos antes se subió un hombre que en lugar de avanzar, al parecer, dio reversa y se fue al vacío. La víctima fue despedida este fin de semana en Buenaventura, de donde era oriundo.



El vehículo rompió el muro del quinto piso y cayó. Iban tres hombres, uno de los cuales murió. Una cuarta persona estaba fuera del automotor y quedó en el quinto piso.



Abogado pidió respeto al buen nombre de las personas afectadas en ese accidente.



El accidente se presentó en la urbanización Finito, en El Poblado, sector exclusivo de Medellín. El carro BMW, de placas GOS-075, permanecía estacionado en el parqueadero.



En los videos se aprecia cuando un hombre sale aparentemente de la parte trasera del vehículo y da la vuelta hasta entrar al puesto del conductor.



Al frente queda parado un hombre que justo segundos antes habría dejado la silla del conductor y que cuando ve que el carro se va en reversa intenta atajarlo, pero la fuerza del automotor rompe el muro y se va al vacío.

En el impacto murió Alexander Pineda Guerrero, de 37 años, quien residió en el barrio Viento Libre de Buenaventura, estaba radicado como comerciante en Cali y Medellín.

Las autoridades creen que se sentó al volante, accidentalmente tocó el acelerador y el carro estaba en cambio de reversa.



En el caso salieron lesionados Willer Andrés Bermúdez López, de 20 años, y Luis Antonio Mosquera Aguilar, de 32, ambos oriundos de Itsmina (Chocó).



El sepelio de Pineda Guerrero fue acompañado por un larga fila de motocicletas y carros. El luto, la música popular y la salsa despidieron al hombre, que tenía registros al día en Cámara de Comercio. Su actividad sería comercial. No se ha confirmado que fuera cambista.

Polémica por hallazgos de armas y dinero

Según la Policía, en una caleta, en el tablero del carro, fueron halladas tres armas de fuego (un revólver y dos pistolas) y municiones. También seis millones de pesos en efectivo.



Luego en el allanamiento al apartamento a donde habrían estado los tres hombres se hallaron $156’950.950 en efectivo, 1.500 dólares. Encontraron, además, una pistola marca astra cromada, tres cajitas con 137 municiones para calibres 9., 22 y 38 milímetros. También decomisaron dos celulares y un computador portátil.



El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que los dos lesionados serán puestos a disposición de la Fiscalía por porte ilegal de armas, con proveedores llenos de balas.



El oficial aseguró que “coordinamos con la Sijín de Cali y con la Sipol para establecer concretamente de dónde venían y a qué. Se revisan presuntos antecedentes penales por estafas y amenazas y otros se encuentran indiciados por constreñimiento ilegal, hurto y lesiones personales".



"No se ha podido percibir en este momento que estén vinculados a algún actor criminal aquí en la ciudad de Medellín”, aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo Ossa.

El abogado Gabriel Ángel Salazar, apoderado de tres de las cuatro personas relacionadas en la caída del vehículo de alta gama, dijo que no es cierto que tengan antecedentes judiciales.

Aseguró que dos de las tres armas halladas en el carro tienen salvoconducto. Sobre la tercera dijo que “Lo único que puedo adelantar es que no pertenece a quienes tienen sus armas amparadas”.



Sobre los 156 millones de pesos hallados en el apartamento donde estarían hospedadas las tres personas y sus esposas, señaló que pertenece al dueño del apartamento y que se demostrará ante las autoridades que fue conseguido de manera lícita, al parecer, en la industria de la madera y que sería pariente de alguno de quienes cayeron en el vehículo. “Ese dinero no tiene nada qué ver, porque estaba bajo llave en un closet del dueño del apartamento, que no estaba allí y que no tenían ellos por qué estar fisgoneándolo”, dijo Salazar.



El abogado sostiene que la persona que estaba en el parqueadero no huyo del lugar y ha estado en las diligencias preliminares y al día siguiente.

