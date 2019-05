Con balones y flores despidieron a Leidy Asprilla en El Cerrito,Valle

Laura Osorio, una de las más cercanas amigas de Leidy Asprilla, al igual que la familia de la jugadora del Orsomarso Sportivo Clube, se aferran al recuerdo en vida de la vallecaucana.



Así lo manifestaron durante la despedida en el cementerio municipal de El Cerrito, este viernes, donde hubo una mezcla de escenas dolorosas y homenajes, entre una multitud que rodeó el féretro con los restos de la futbolista, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado miércoles en un cañaduzal, en la vía entre Palmira y Rozo, en el sur del Valle del Cauca.

El sepelio se llevó a cabo en la tarde de este viernes en las calles de El Cerrito, municipio en donde vivía la futbolista que perteneció a las filas de la Selección Colombia femenina y de la Liga del Valle.



De hecho, varias de sus amigas y compañeras de partidos llevaron al entierro globos con forma de balones, porque según ellos, lo que más amaba Leidy en su vida era jugar fútbol.

La comunidad se mostró consternada por el deceso de la jugadora, de 22 años y quien desapareció en la mañana del pasado domingo, cuando se dirigía a casa de su pareja. El sábado había participado en una fiesta.



Leidy partió en su motocicleta de color blanco y ni su familia ni amigos volvieron a saber de ella. En un comienzo, la Policía de Carreteras reportó que la muerte habría sido por un accidente de tránsito.



No obstante, familiares de la futbolista no creen esta hipótesis porque afirmaron que la moto no tenía demasiados daños. Así mismo, recalcaron que el domingo, cuando una familiar acudió a poner la denuncia de la desaparición, no le habrían recibido el trámite y que por eso acudieron a la Fiscalía en el municipio Palmira, también en el sur del Valle del Cauca.

Una familiar dijo a EL TIEMPO que el argumento para no haber gestionado la primera denuncia habría sido la espera de 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona.



Sin embargo, la Ley 971 de 2005 reglamentó el Mecanismo de Búsqueda Urgente por el cual no es necesaria esa espera, sino que las entidades, sea Policía, Fiscalía, Personería o Medicina Legal deben iniciar este protocolo para no prolongar el operativo.



El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que la muerte fue violenta y atribuyó el hecho a un accidente.



