Abrazo de perdón entre la hermana de Juliana y la familia del soldado

En un acto de reconciliación, la madre y un hermano del soldado que le quitó la vida a Juliana Giraldo Díaz en zona rural de Miranda, Cauca, a nombre de su hijo, le pidieron perdón al esposo y a la familia de la mujer de 38 años.



(Puede leer: El crudo relato que cuenta cómo un militar mató a Juliana Giraldo)

Aura María Díaz, hermana de Juliana expresó que familia del joven no tiene la culpa de sus errores. Además, dejó en claro que en sus corazones no hay odio ni rencor, lo que hay es un dolor inmenso por lo ocurrido. Díaz pidió que haya calma y que no se genere violencia por el hecho.



Cabe recordar que en la noche de este jueves, en Cali, en un plantón que tuvo lugar en el Cantón Militar Pichinchá, un policía fue golpeado por algunas personas que lo señalaron de disparar contra los manifestantes. La motocicleta en la que se movilizaba el policía fue incinerada.



(Lea también: Juliana Giraldo había denunciado discriminación en retenes militares)

Le pido a Dios que hoy le dé mucha fortaleza a la familia de ese soldado, porque así como nosotros estamos sufriendo la partida de mi hermana, ellos también deben estar sufriendo FACEBOOK

TWITTER

"Le pido a Dios que hoy le dé mucha fortaleza a la familia de ese soldado, porque así como nosotros estamos sufriendo la partida de mi hermana, ellos también deben estar sufriendo porque es una tragedia también, que un muchacho tan joven se haya metido en ese problema", expresó Aura María, quien reveló que la madre del soldado está muy afectada.



La mujer narró que, luego de los hechos, se reunieron con el Brigadier John Jairo Rojas, comandante del Comando Específico del Cauca en el Batallón de Miranda, quien les pidió disculpas por lo ocurrido.



(Además: Los escenarios que enfrentará militar que disparó contra Juliana)



"El Ejército Nacional aceptó los hechos y nos manifestaron todo su apoyo. Esto es un hecho lamentable, porque nadie espera que una persona del Ejército, que se supone está para cuidarnos, haga esto. Yo no tengo nada que perdonar, que los perdone Dios, de pronto cuando salió a hacer su turno, no salió con la intención de matar a mi hermana", agregó Aura María.

Juliana Giraldo, mujer asesinada por un soldado en el Cauca. Foto: Archivo particular

El general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, lamentó lo ocurrido y aseguró que fue una conducta individual por parte del soldado y que ya están adelantando las investigaciones pertinentes.



(Le recomendamos: 'Nuestro delito fue dar el giro en la vía pública': esposo de Juliana)



Aura María explicó que se encontraba trabajando cuando recibió una llamada de su madre, contándole lo ocurrido. Al llegar al lugar, vio a su cuñado completamente desconsolado. Ya el cuerpo de su hermana se lo habían llevado y el soldado estaba detenido y aislado.



“En este momento, el cuerpo de mi hermana sigue en Medicina Legal. Está en poder de la Fiscalía. Dijeron que no nos la entregan hasta no hacerle todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos”, comentó.



La familia insiste en que no haya actos violentos por este hecho y que su hermana sea recordada con cariño.

(Lea también: Procuraduría abre indagación por asesinato de Juliana Giraldo)

Juliana era una persona muy soñadora, quiero que la recuerden como una persona que amó a su familia incondicionalmente y que su familia también la amó FACEBOOK

TWITTER

"Juliana era una persona muy soñadora. Quiero que la recuerden como una persona que amó a su familia incondicionalmente y que su familia también la amó incondicionalmente, que siempre quiso salir adelante y que tenía grandes sueños", subrayó Aura María.



Finalmente, reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que su madre que está en España pueda viajar en un vuelo humanitario a Colombia y despedir a su hija.



"Como están cerrados los aeropuertos por la pandemia, en este momento no hay vuelos comerciales en España, por eso le pido al Presidente de la República que nos ayude con un vuelo humanitario para que mi madre pueda venir a ver a mi hermana", dijo Aura.



Por su parte, la Cancillería informó que se tramitará un vuelo humanitario para que la madre de Juliana puede llegar al país para sus exequias.

En este retén en zona rural de Miranda, Cauca, fue asesinada Juliana. Foto: Archivo particular

(Además, puede leer: Ella era Juliana Giraldo, la mujer asesinada por un soldado en Cauca)



En la mañana del 24 de septiembre, Juliana iba de copiloto en un vehículo que se movilizaba por una zona rural del Cauca. Iba junto a su pareja, Francisco Larrañaga.



"En el retén, uno de los soldados siente que el vehículo va a obviar el pare y da un disparo que no está contemplado en ningún protocolo o entrenamiento. El soldado dice que disparó a las llantas para detener el vehículo y, al parecer, un proyectil cae en el pavimento, cambia la trayectoria e impacta contra Juliana", dijo Aura María.



Así mismo, confirmó que el soldado se encuentra en una base militar a disposición de la Fiscalía para analizar su situación.

Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán