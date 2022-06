Un hombre habría disparado contra otro en un sector entre el barrio de apartamentos Los Alcázares y otros conjuntos residenciales, en el nororiente de Cali.



Este es el corredor o salida desde la ciudad hacia Palmira.

El atentado sucedió en la noche de este primero de junio.



Tras los disparos, según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, uniformados reaccionaron y llegaron al lugar de los hechos.



De inmediato se dio la persecución del presunto sicario.



Esta es una zona transitada por peatones y habitantes, pues a pocos metros de allí está la terminal Paso del Comercio para buses del sistema de transporte público MIO que en esta semana fue reabierta, tras un año desde los disturbios durante el paro nacional que golpeó con fuerza la capital vallecaucana.



A los minutos siguientes se desató una balacera entre el presunto agresor y los policías. Algunos peatones buscaron refugio.

Luego se confirmó que el cuerpo del presunto atacante quedó junto a la terminal del MIO, donde por la conmoción se formó congestión vehicular.



"Gracias a la rápida reacción de nuestras unidades se logra neutralizar a este presunto delincuente, el cual habría cometido un homicidio a una persona en unos apartamentos contiguos. El hombre dispara contra la integridad de nuestros hombres, quienes reacciones inmediatamente", dijo el general León.



CALI