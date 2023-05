Cada vez que hay molienda de panela en Cascarillo es como si en esta vereda del norte del Valle hubiera feria, pese a la crisis.

La mayoría de sus pobladores, sobreponiéndose a la difícil situación por no tener dinero para los elevados insumos, salen aún con esperanza en seguir trabajando en torno del viejo trapiche que durante 23 años les ha generado ingresos para mantener a sus familias y contar, además, con este producto en sus mesas.



Es un trapiche comunitario que estaba carcomido por el deterioro y que el año pasado entró en una mejora por cuenta de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), del cual, los moradores de Cascarillo, como Jesús Castro, vienen sacando panela.

Productores de panela siguen haciendo sacrificios. Foto: EL TIEMPO

Pero campesinos de la región confiesan que la tarea no es ha sido tan dulce.



De hecho, es amarga, tanto que la crisis del sector panelero en Valle, Cauca y Nariño viene agudizándose desde hace casi una década como en otras regiones del país, como el Eje Cafetero, Huila, Cundinamarca y Santander.

Desplome del puente entre Valle y Quindío. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

En el suroccidente colombiano, los paneleros han buscado levantarse de estocadas de la pandemia en 2020; el estallido social por el paro nacional, en 2021; las inundaciones que se agravaron desde el año pasado hasta ahora y hasta los coletazos por derrumbes este año, en la vía Panamericana, que comunica el sur del Cauca y Nariño con el resto del país, además de los deslizamientos que hubo a comienzos de este 2023 en la vía a Buenaventura.

Así se observaba el estado del puente entre Valle y Quindío, dos días después del colapso, el 12 de abril pasado. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

Al panorama se le sumó la caída del puente El Alambrado, entre Valle y Quindío, un desplome que ya cumplió un mes. La emergencia ocurrió el pasado 12 de abril.



De acuerdo con el campesino, los problemas de movilidad no solo han encarecido el costo de insumos para dedicar a diario 10 horas en producir 30 unidades de panela para vender un kilo no a $ 4.500 o $ 5.000 que es el costo de producción, sino a 2.400, $ 2.000 o hasta $ 1.000.



Campesinos de Cascarillo, en el municipio vallecaucano de Roldanillo, coinciden con la Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela) y organizaciones, como Dignidad Panelera, en que la panela sigue de capa caída, pese a que a mediados del año pasado hubo los mismos reclamos y todo este sector económico en el país entró en un paro de actividades.



Hace dos años, de acuerdo con Fedepanela, un kilo de panela pasó de venderse a 3.900 a 2.000. Hoy, los precios son similares.



De más de un centenar de trapiches en el norte y centro del Valle dependen más de 8.000 familias.

Agua de panela, uno de los alimentos colombianos. Foto: Pexels. Charlotte May

En el norte del Valle aseguran que hoy la producción se ha venido frenando, y que lo que llevan a mercados y graneros para venta es la panela que se produjo cuatro meses atrás.

Por eso, no solo hay caída en los precios, como lo ha venido recalcando el presidente de , Carlos Mayorga, sino que en el Valle se teme que la producción se paralice completamente.



“Es muy duro. Trabajar así y no ver que el Gobierno escuche y dé mejores condiciones”, dice el también panelero Gilberto Rosales, que trabaja en zona rural de Versalles, también en el norte del Valle del Cauca.



El campesino Juan David Martínez vive la misma crisis en zona rural de Consacá, en Nariño. Dice que además de los costos de los insumos, el ingreso de nuevas marcas o suplementos de panela en el mercado ha perjudicado a productores como él.



“No podemos producir panela y venderla a un bajo costo porque estaríamos trabajando a pérdida y no es rentable para ninguna familia, ha habido momentos buenos, pero la realidad que se vive hoy es cada vez más grave”, anota el nariñense.



En Dignidad Panelera han recalcado que en todo el país son 19 departamentos productores, como Valle, Cauca, Nariño, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Norte de Santander, Risaralda y Huila con 350.000 familias dedicadas a esta tarea, es decir, 1,5 millones de colombianos.



“Nariño es el quinto productor de panela en el país, es un sector de la agronomía del cual dependen más de 8.000 familias en más de 15 municipios de nuestro departamento, las cuales han presentado serias dificultades para su comercialización”, comenta el diputado de ese departamento Jesús Eraso.



Hay paneleros que señalan que pese a la compra de alimentos que ordenó el Gobierno Nacional por el deslizamiento en Rosas (Cauca), desde el 29 de enero, muchos de los productores se quedaron por fuera.



Según el ministerio de Agricultura, Colombia produce 1,2 millones de toneladas anuales, siendo el segundo país en el mundo detrás de India con 7,5 millones, cifras que se han vuelto una paradoja con esta crisis que aún no tiene salida.



En Dignidad Panelera afirman: “Estamos trabajando a pérdida y ya llevamos así mucho tiempo. Todas las veces que los paneleros tenemos problemas, tenemos que movilizarnos para que nos escuchen y eso no es justo. No hay a quién distribuirle esa panela, los productores pasaron de vender 60.000 kilos del endulzante natural, en los últimos meses a 20.000 kilos”.



Entre los productores también se señala que esta crisis se agravó por la comercialización de productos artificiales, afectando las ventas de la panela natural.

El director de la CVC, Marco Antonio Suárez, en Cascarillo con paneleros. Foto: Archivo particular



“Es un engaño al consumidor porque un sobre de productos de este tipo tiene solo 29 gramos de panela, el cual endulza litro y medio de agua. Nosotros con nuestra panela natural para endulzar la misma cantidad de líquido tendríamos que utilizar más de 160 gramos de panela”, explican en Dignidad Panelera.



El director de la CVC, Marco Antonio Suárez, dice que la corporación, entendiendo la crítica situación de estos productores, ha buscado mejorar las condiciones físicas de los trapiches, en un convenio con la fundación Sigma para beneficiar a más de 300 familias campesinas de 50 trapiches vallecaucanos.



Entre ellos está el de la vereda Cascarillo, que en cada molienda motiva a que la mayoría de sus pobladores salgan a trabajar alrededor de ese viejo trapiche, así estén pasando por un momento no tan dulce.

