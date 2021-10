La historia detrás del hombre que murió salvando a parapentista en el Valle

Marlene Montaño, la madre de Lev Yashin Villalobos Montaño, contó que este se había convertido en el ángel de la guarda de los parapentistas que llegan a la vereda de El Pomo, corregimiento de Santa Elena, del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.

Relató que sin pensar en el peligro que pudiera correr, este hombre delgado y ágil se trepaba a los árboles o descendía por inclinadas laderas para auxiliar a los parapentistas que terminaban estrellados contra estos.



Ya habían sido muchos los deportistas extremos a los que Lev Yashin les había salvado la vida evitando que cayeran de alturas considerables.



Sin embargo, el pasado jueves Lev Yashin se vistió por última vez de héroe. En horas de la mañana de ese día, él estaba trabajando con un primo en un finca cuando ambos escucharon, según la narración de Marleny, "un grito desgarrador". "¡Vamos a ver qué pasó!", le dijo Lev Yashin a su primo, quien presintió que algo malo iba a pasar y le respondió que no fuera.



Guiado por los gritos de auxilio, el hombre de 31 años llegó hasta un torre de energía eléctrica, contra la cual se había estrellado un parapentista.

El parapentista quedó colgando con la cabeza hacia abajo. Foto: Archivo particular

El deportista quedó con la cabeza hacia abajo y su rostro comenzaba a enrojecerse.



Un habitante del sector llamó a Marlene, para que ella, como presidente de la Junta de Acción Comunal que es, pidiera que se suspendiera el paso de la energía por esa torre para poder rescatar al parapentista.



Marlene se desplazó hacia el lugar de la emergencia y vio a su hijo subiendo por un poste de la torre de energía. Lev Yashin logró asegurar el parapente para que no cogiera vuelo si este se soltaba. También le desenredó un pie y con una cuerda sujetó al deportista para que no cayera al vacío.



"Yo lo animé porque él quería salvar la vida de ese hombre", rememoró Marlene.



Lev Yashin volvió a subir a la torre para tratar de bajar al parapentista y en un movimiento que hizo para halarlo su brazo izquierdo rozó una de las cuerdas, recibió una descarga eléctrica y cayó desde un altura de 10 metros.



"Yo pensé que la torre estaba sin energía porque creí que se había disparado la vela por el golpe del parapentista", explicó la mujer.



Lev Yashin fue trasladado en una ambulancia hacia el hospital de Palmira, Valle del Cauca, donde falleció. Doña Marlene, quien lo acompañó en la ambulancia, recuerda que él nunca perdió el conocimiento y no dejó de hablar. De hecho, según ella, cuando los médicos le dijeron que ya no había nada que hacer por su hijo debido a las múltiples lesiones que le provocaron la descarga eléctrica y la caída, él estaba consciente.



"Las últimas palabras que él dijo fueron ¡Jehová, Jehová, Jehová!", dijo Marlene, quien está resignada por la muerte de su hijo, pero orgullosa de que sea recordado como un héroe y ante todo, como un buen hombre.

