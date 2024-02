Video: capturan al agresor de menor que hizo señal de auxilio en el MIO, en Cali

En una de las estaciones del MIO, en Cali, una auxiliar de policía evitó una tragedia al darse percatarse de la señal universal de auxilio y le salvó la vida a una menor de 15 años, quien era víctima de violencia por parte de su pareja.



Tras una semana del suceso, al cual varios internautas llamaron heroico, en redes sociales empezó a rondar el inédito video del momento exacto en el que capturaron a dicho agresor.



Según se logra ver en las imágenes, el hombre se aferró a su víctima y no la quería soltar.



(Puede leer: Señal de auxilio salvó la vida de mujer en el MIO en Cali: ¿sabe reconocerla?).

El pasado martes 13 de febrero, la auxiliar de la Policía Gloria Fernanda Mora Mendoza se encontraba vigilando las estaciones del MIO, en Cali.



Según contó la auxiliar al diario El País, ella vio como una pareja ingresó a la estación colándose. Ella los dejó subir para ponerles un comparendo.



Gloria Mora se dio cuenta de que la menor cojeaba por una herida en la pierna como si la hubieran cortado con un cuchillo y su ojo estaba rojo como si le hubiesen dado un puño.

Sin embargo, la auxiliar no dijo nada y les pidió que se salieran de la estación. Cuando ambos le dieron la espalda, la menor de 15 años le hizo la señal de auxilio.



“Yo pensé: puede ser cierto que necesite ayuda. Pero tenía cuidado porque también podría ser una manera para hacerme daño porque estaba sola. Pero algo me decía que ella necesitaba ayuda”, contó Gloria Mora al citado medio.



Y agregó: “Cuando dan la vuelta busco a mi otro compañero, en la estación. Y en el camino veo un cuchillo. Les pregunté a unos constructores que estaban allí de quién era el cuchillo. Me dijeron que lo acababa de tirar la pareja, el muchacho y la muchacha”.

(Además: Indignación: mujer fue golpeada brutalmente por sus propios hijos en Valledupar).

Video: la captura del agresor

La rápida acción de la auxiliar de policía hizo que las autoridades lograran la captura del agresor.



El hombre no quería soltar a la víctima. El joven intentó persuadirla para que les dijera a la policía que todo estaba bien.



Sin embargo, cuatro uniformados le pedían que la soltara mientras lo forzaban a hacerlo. El joven, quien tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, terminó por ceder y las autoridades lo esposaron.

(Siga leyendo: Presunto feminicida de Deisy Llaneth Vargas fue enviado a la cárcel en Medellín).

La joven le contó a la auxiliar que la salvó, que su novio le pegaba a diario, le hacía heridas con cuchillos, la lastimaba con martillo en la cabeza y la rasguñaba.

#ATENTOS. Revelan video inédito del momento exacto en que la Policía captura al hombre que apuñaló con arma blanca a su pareja de 15 años. El caso fue viral en todo el país dado que la menor hizo señal de alerta a una auxiliar en la estación del MIO de Santa Librada, en Cali. https://t.co/wDarOzSq6l pic.twitter.com/DfoOZKSnLE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 22, 2024

¿Cuál es la señal de auxilio con la mano que puede salvar vidas?

Levantar la mano con la palma hacia afuera Doblar el pulgar hacia la palma Cerrar los dedos restantes sobre el pulgar

Así puede denunciar casos de violencia de género

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Asimismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Mujer en Bogotá denuncia que fue víctima de maltrato psicológico y físico por expareja

¿Cómo reconocer que una mujer es víctima de violencia de género en Colombia?

Los detalles del caso que llevó a reconocido cirujano a la cárcel por brutal golpiza