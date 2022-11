A mediados de octubre pasado, el intendente José Holmes Cardona defendió a costa de su propia vida y recibiendo golpes en su espalda, a un adolescente, de 15 años. El uniformado con el menor estuvieron en riesgo de que una persona entre una turba, que decidida a un linchamiento, sacara un arma que el uniformado vio a lo lejos.



Este fue el caso, en el que el adolescente fue rodeado por enardecidos ciudadanos que lo señalaron de un presunto hurto, en la calle 13 con carrera 5, en el centro de Cali.



Hoy, de acuerdo con la Policía, la investigación contra el joven sigue por el presunto robo y fue remitido al centro de formación juvenil Valle del Lili, a donde son llevados los menores, como centro para menores que infringen la ley, así cometan graves delitos, entre hurtos y homicidios.

De inmediato, el intendente Cardona, con 16 años en la Policía, expresó que quiso salvaguardar su integridad. Este caso sucedió el viernes 14 de octubre.

"Lo hice sin importar mi vida. Como me abalancé encima del joven, la comunidad también me agredió, me golpeó. Hubo un momento, de reojo, observé que un ciudadano en la parte de atrás tenía un arma cortopunzante", dijo.



"Yo traté de quitársela me hirió un dedo, una cortadura superficial. En ese momento, yo no pensaba en nada, pero esperaba que pronto pudiera llegar el apoyo. Me sentía muy agotado, cansado, golpeado, pero me sentía bien de que pudimos salvar a esa persona, pudo conservar su vida". El oficial siguió narrando.



"Lo importante era que el joven pudiera conservar su integridad", repite el policía que pidió a la población no tomar la justicia por mano propia.

La historia del intendente de la Policía es similar a la de otros uniformados que han buscado defender a ciudadanos en peligro o a quienes han sido blanco de sicarios, como alias Frank, un hombre que fue perseguido por suelo firme y con ayuda del helicóptero Halcón.



El hombre trató de escapar a comienzos de este mes por los tejados de viviendas en el barrio Rodrigo Lara Bonilla, en el distrito de Aguablanca.

Video de . Full señor Coronel Daniel Gualdrón Moreno Comandante Metropolitana Santiago de Cali pic.twitter.com/loIHw9i3GJ — Carolina Bohórquez (@car49655116) November 2, 2022

Salió por una de las ventanas y se encaramó al tejado. Desde allí empezó a correr, pasando de techo en techo en este vulnerable sector de la comuna 13, una de las más violentas de la capital del Valle.



El hombre comenzó buscando la manera de cambiar su apariencia con distinta ropa y después inició la huida por los tejados de casa en casa.



El presunto sicario es investigado por cinco homicidios y tres tentativas de homicidio.



Además, tenía ya tres órdenes de captura, que evidenciaban operativos previos para detenerlo, de acuerdo con la Policía.



Otras de las historias tiene que ver con buscar salvar a otros, como lo hizo el patrullero Paul Alejandro Meneses López D’Guzmán, quien en la noche del sábado 4 de junio arriesgó su vida para rescatar a personas que quedaron atrapadas en inundaciones por las fuertes lluvias, en Brisas de los Álamos.

Las calles en este barrio del norte de la capital del Valle solo se podían navegar o nadar, tras el desbordamiento de una quebrada y la creciente del río Cali que pasa por un costado de Brisas de los Álamos.



Así lo hizo el uniformado, quien con el agua hasta el cuello, iba y venía llegando hasta los afectados para llevarlos a tierra firme, antes de que aumentara el nivel del agua.



El policía es oriundo de Nariño y con 23 años labora en esta unidad policial desarrollando la nueva estrategia de 'Policía de vecindario'.



"La inundación empezó a subir y hasta tapó las matas. Hasta que unos ciudadanos quedaron atrapados. Todo esto estaba cubierto de lodo. El agua me llegaba hasta el cuello, pero no dudé. Me quité el cinturón y me sumergí", siguió narrando.



Dijo que la misma ciudadanía le ayudó con una vara para no perder el equilibrio.



"Obviamente sentí miedo, tengo a mi familia, tengo a mi madre, pero tengo la vocación y tener la satisfacción de hacer un buen trabajo. Eso me motivó a ayudar a estar personas y es un honor ser policía", afirmó.



Se graduó como profesional en servicio de policía de la Escuela Simón Bolívar, ubicada en el municipio Tuluá, en el centro del Valle del Cauca.



"Yo estoy orgulloso de mi trabajo, de ayudar a los demás y así lo hice cuando empecé a ver que la inundación aumentaba", aseveró.



Estas y otras historias llenas de heroísmo son parte de la realidad a la que a diario se enfrentan policías en Cali y en el departamento del Valle, dentro de una institución que conmemora 131 años en el país.



De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, coronel José Daniel Gualdrón, "no hay nada más importante como principio y fin de todo su acontecer, que el ser humano en todas sus expresiones, lo que ha llevado en 2022 al desarrollo de contundentes operaciones en las que han sido desarticulados 66 grupos de delincuencia común organizada y afectados grupos armados organizados residuales que pretendían afectar la seguridad humana en Cali y los municipios del área metropolitana".



Anotó que "esta es la Policía que en el último año ha logrado la tasa de homicidios más baja en los últimos 20 años en la capital del Valle. Hablamos de una reducción del 24 % en este tipo de hechos de violencia en lo que va del año, como también 26 días no consecutivos sin homicidios y la captura de 288 actores criminales por este delito.



"Entre tanto, "la sinergia de las autoridades, las actividades de la nueva Policía de Vecindario, el aumento de la participación ciudadana, el diálogo permanente, aunado al papel de las redes de participación y la labor de 543 frentes de seguridad en la jurisdicción contribuyen al fortalecimiento de la seguridad que a su vez se traduce en importantes resultados contra el crimen".



En lo corrido del año han sido capturadas, 5.713 personas por diferentes delitos, de las cuales, 4.016 fueron sorprendidas en flagrancia y 1.697 por orden judicial.

"Hace 131 años, fue creada la Policía Nacional de los colombianos y en más de un siglo de historia son bastantes las lecciones aprendidas, quizás la más relevante está basada en la relación entre el progreso de nuestro país que ha sabido sobreponerse a las adversidades y la presencia permanente de una Institución que se esfuerza por brindar seguridad a todos los ciudadanos", dijeron en la Policía.



"Un servicio de Policía más cercano, amable y transparente, orienta la oferta institucional hacia la satisfacción de las expectativas ciudadanas sin distinción por razones de sexo, condición económica, origen étnico o racial, orientación sexual o cultural, lo que hace de esta una nación pluriétnica, multicultural y única por su diversidad", indicaron.



En otros casos, policías de inteligencia también han arriesgado sus vidas, en calidad de encubiertos.



Fue así que tras meses de investigación detectaron una banda en uno de los sitios turísticos de la ciudad que atrae a miles de visitantes, incluyendo en Navidad, cuando se llena completamente.



Se trata del Bulevar del Río de Cali, el paso peatonal de casi un kilómetro de extensión y que sirve de cubierta del túnel por donde transitan los vehículos desde el centro hacia el norte caleño.



Fue el año pasado, cuando la banda que, presuntamente, era liderada por una mujer a quien le dicen 'La dura', ya tenía un buen tiempo en el sitio y fue tomando el nombre de la estructura delincuencial 'Los del río'.



"Durante cuatro meses, agentes encubiertos de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía siguieron los pasos de este grupo delincuencial organizado que utilizaba la fachada de ventas ambulantes para camuflar actividades ilícitas de narcomenudeo", informaron en la Policía.



