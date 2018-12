Brindarán asesoría psicológica a familia de hombre velado hace 9 días

Funcionarios de la Secretaría de Salud de Cali buscan la manera de convencer al padre de un ciudadano venezolano identificado como César Alexis Blanco, asesinado hace nueve días, y a allegados que forman parte de la congregación religiosa Cueva de Adulam, que el cadáver ya necesita ser sometido a una inhumación o enterrarlo lo más pronto posible por los riesgos que existen en que se convierta en un problema de salud pública en el barrio Puertas del Sol, en el Distrito de Aguablanca.



De acuerdo con los funcionarios de la Secretaría, el objetivo es lograr que comprendan que la resurrección que esperan no es posible.

Cabe señalar que en esta zona del oriente de Cali las temperaturas son más altas e inciden en que la descomposición se acelere y el cuerpo drene sustancias y empiecen a pulular bacterias y hongos.



Por ahora, el padre del difunto y amigos suyos que continúan velando el cuerpo este miércoles tienen la convicción de que César Alexis va a resucitar, porque "es una obra de Dios y ellos tienen mucha fe".



También anotaron que esperan una señal de Dios para determinar qué hacer, pues el martes esperaban que la resurrección ocurriera literalmente a las 2 de la tarde.



Los tanatopractores (trabajan la tanatopraxia, un conjunto de técnicas para limpiar, conservar, embalsamar, restaurar y hasta reconstruir un cadáver) de la funeraria Los Olivos en Cali, indicaron que hay que tener en cuenta que como la sangre no circula porque el corazón no la está bombeando, los cadáveres se endurecen. Esto se conoce como rigor mortis y ocurre entre cuatro y seis horas después del deceso.



No obstante, los expertos manifestaron que otros de los factores que hay que analizar en el proceso de descomposición es la manera cómo se produce la muerte. Si es por una enfermedad o un disparo.



Por una enfermedad, el cuerpo de la persona suele quedar más enflaquecido y la piel se puede tornar de color amarillo. En estos casos, dichas circunstancias podrían llevar a que la descomposición sea más acelarada.

Julio Blanco muestra la foto de su hijo César Alexis. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Sin embargo, como en este caso la persona murió por un disparo, aseguran los tanatopractores que el cuerpo quedaría como lo vieron sus familiares hasta sus últimos días. De hecho, en el féretro que sigue en la vivienda de Puertas del Sol, donde funciona la congregación Cueva de Adulam, el cuerpo se observa como cuando estaba vivo: de tez trigueña y delgado.



No obstante, sorprende que no hay olores, después de estos nueve días. El padre del difunto venezolano insistió en que el cadáver ha sido preparado con formol y se ha conservado aplicando, según él, debidos procedimientos para su conservación.



Cabe aclarar que pasadas las 48 horas de una muerte, el cuerpo tiene los músculos endurecidos. Ese proceso empieza por los músculos más pequeños como los ojos y los párpados, pasando por el cuello y luego las extremidades superiores e inferiores.



El frío, por ejemplo, puede alargar el rigor mortis, reiteraron los expertos y los funcionarios de la Secretaría de Salud que acudieron al sitio.



Pero, en este caso, el cadáver en la vivienda en Puertas del Sol está bajo una temperatura que puede superar los 27 grados, en promedio, e inclusive puede ser más alta. El oriente de Cali arroja temperaturas más elevadas que en otras zonas de la ciudad, debido a que allí no hay construcciones que superen 10 o 20 pisos, y tampoco hay demasiados árboles que mitiguen el calor.



Cuando han transcurrido nueve días como en este caso, luego de que César Alexis Blanco fue asesinado por un disparo en el oriente caleño, las células muertas también empiezan a liberar sustancias que pueden generar bacterias y hongos, explicaron en la funeraria Los Olivos. Es por eso que un cuerpo no puede durar más de 48 horas sin sepultarlo o sin cremarlo, según la decisión de los familiares.



Una de esas bacterias es la putrescina y la cadaverina que generan mal olor.

Funcionarios de la Secretaría de Salud de Cali que se desplazaron al sitio temen que no haber enterrado al difunto que sigue siendo velado en Puertas del Sol se pueda convertir en un problema de salud pública, debido a esas bacterias y hongos que se están generando en torno al cuerpo, como un ambiente de cultivo.



Lo primero que harán las autoridades de la Alcaldía, según la Secretaría de Salud de Cali, es buscar una asesoría psicológica que les permita a estos creyentes en una ideología religiosa como la resurrección de una persona y una larga velación comprender y tomar conciencia de los riesgos sanitarios que se están corriendo, tanto para ellos como para la comunidad que los rodea en este barrio del Distrito de Aguablanca.



La Secretaría de Salud recalcó que el cadáver de toda persona que fallece no puede superar las 48 horas sin un proceso para inhumación.



CALI