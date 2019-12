Fueron asesinados dos técnicos que habían desaparecido en Cauca

En una fosa común, fueron encontrados en avanzado estado de descomposición los cuerpos de los técnicos caleños Oscar Eduardo Fajardo Muelas, de 31 años, y Daniel Quiñónez Orobio, de 38,. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el pasado 7 de diciembre en Páez, en Cauca.

El secretario de Gobierno del Cauca, Jaime Asprilla, explicó que el hallazgo se produjo en la vereda Naranjal, corregimiento de Río Chiquito, a seis horas del casco urbano de Belalcázar, por miembros del Ejército Nacional.

Los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal de Neiva, Huila, donde la necropsia permitió la identificación de los ciudadanos.



Asprilla, atribuyó este hecho a las disidencias de las Farc, estructura Dagoberto Ramos.



Los dos hombres desaparecieron, luego de que el pasado 7 de diciembre se trasladaran al municipio de Páez a desarrollar la implementación del proyecto de Zonas Digitales bajo el nombre de “Acceso Universal Sostenible” efectuado por el Ministerio de las TIC.



Según información aportada por sus allegados, los ciudadanos ese día salieron en motocicleta en horas de la mañana de Belalcázar por la vía que comunica la Vereda del Carmen con Riochiquito.



“Él solo nos indicó que viajaba al Cauca, no más, no sabemos cómo era su agenda de trabajo, si se comunicó que ya estaba en Popayán y que iba para Inzá y Páez Belálcazar”, contó el padre de Daniel Quiñónez.



En cuanto a Oscar Fajardo, allegados señalaron que tenía a su cargo la ampliación de las redes de internet en el corregimiento de Ríochiquito, zona rural de Páez-Belalcázar y que ese día salió a ese lugar a desarrollar unas tareas encomendadas por la empresa en que labora.



Oscar Fajardo era natural de Morales, residía en la vereda La Estación y era el encargado de presentarle a la interventoría el trabajo realizado; Daniel Quiñonez era ingeniero industrial, oriundo de Cali, Valle y era el encargado de realizar la invertentoría del proceso.



Ambos técnicos estaban adscritos a la empresa Inred SAS.



Previamente, a este hallazgo, fueron encontrados los cuerpos de Juan Carlos Murcia y Álvaro Lozada Murcia, comerciantes del Huila que fueron asesinados en el Resguardo Indígena de Huila y en las riberas del Río Páez, en inmediaciones del Resguardo de Tálaga, respectivamente.



En el momento de la verificación de los cadáveres se conoció que las víctimas recibieron impactos de arma de fuego.



Los hombres eran comerciantes, dedicados a la venta de estanterías para la decoración de cocinas.



Así mismo, el pasado lunes, habitantes del resguardo Tóez reportaron el hallazgo de una persona sin vida dentro de un vehículo a orilla de la vía. La víctima fue identificada como José Juan Carlos Burbano ,de 34 años y residente del vecino resguardo Cohetando y proveniente del departamento de Nariño.



Las autoridades reportaron que el ciudadano, fue atacado con disparos.



Además, también esta misma semana, fue reportado el asesinato de Gustavo Adolfo Sánchez Avirama, oriundo del corregimiento de Gabriel López, Totoró.



El cuerpo sin vida del ciudadano fue encontrado en la vía que comunica a Silvia con Páez, dentro de un vehículo tipo campero de su propiedad, en donde también se hallaban sus documentos y pertenencias, así como las llaves del automotor.



El viernes, las autoridades indígenas realizaron un consejo de seguridad en el resguardo Avirama, para determinar acciones que permitan afrontar los hechos ejecutados por los grupos armados que hacen presencia en esa zona.



“Se hace un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos y comunidad internacional estar más atentos a estos sucesos. Además se hace una aclaración de que el tema de implementación de más fuerza pública no ha dado garantía de protección si no que por lo contrario se ha incrementado más la ola de violencia en esta región”, dice el texto.



POPAYÁN