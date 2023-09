La comunidad del barrio Chiminangos, en el nororiente de Cali temía lo que parecía ser la escena de un crimen.



La llegada de vehículos institucionales, sirenas, luces y un acordonamiento llamaron la atención de los habitantes.

Con celular en mano, los vecinos empezaron a grabar lo que en el pavimento parecía la figura de un cuerpo.

Con celular en mano, los vecinos empezaron a grabar lo que en el pavimento parecía la figura de un cuerpo FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Historia de la condena más alta este año en Cali a 2 hombres por robar cable telefónico)



Para muchos fue sorpresa que se trataba de una campaña de sensibilización, enmarcada en el Plan Choque 'Seguridad 360', a cargo del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cali.



De acuerdo con el subcomandante de la Policía de la ciudad, coronel Wilson Parada, la actividad en este sector de la comuna 5 de la capital del Valle hace parte del nuevo Modelo del Servicio de la Fuerza Pública.



(Lea también: Carros de alta gama, feminicidios y desaparecidas, alerta desde oriente de Cali)



"Está orientado a las personas que promueven los valores cívicos, la participación ciudadana y el diálogo como principal mecanismo para la solución de conflictos y así evitar muertes", dijo el oficial.



Esta noche aquí en este barrio mucha gente se aglomeró en torno a una escena donde se había cometido un supuesto homicidio. Lo que hicimos fue un perfomance, un ejercicio para informarle al ciudadano, prevenir que pasen estos hechos. Hicimos una obra de teatro para decirle al ciudadano previo al Día del Amor y la Amistad, lo que se debe hacer y no hacer. Que la población no use las armas en lugar del diálogo", señaló el oficial.



(Lea también: Educación, innovación y cultura: propuestas de candidatos a la alcaldía de Cali)



Anotó que 800 uniformados ejecutarán acciones preventivas este 16 de septiembre, en diferentes sitios, como centros comerciales, en estaciones y terminales del MIO, además de que estarán motorizados en puestos de control. Habrá vigilancia con cámaras, el helicóptero Halcón y con drones.



Se busca atacar, además, el tráfico ilegal de estupefacientes, dijo el coronel Parada.



Hasta las primeras dos semanas de septiembre, Cali reportó 711 homicidios, de los cuales 30 se registraron en los primeros días de este mes.



La Policía informó que estará en barrios críticos de la ciudad, como los de las comunas 13, 14 y 15, en el distrito de Aguablanca. También en la 3, 18, 19, 20 y 21, en el centro, sur, ladera y en el oriente caleño.



CALI