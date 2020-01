Las últimas horas del famoso DJ y productor musical asesinado en Cali

Jhon Jaime Cuero, conocido en el mundo de la música como DJ Piru, se encontraba trabajando en su nuevo éxito musical horas antes de ser sorprendido por la tragedia.



Allegados al también mánager y productor musical aseguraron que el viernes pasado Cuero se encontraba en su estudio en Cali ultimando los detalles de la nueva canción de Alexa Caicedo, una artista de género urbano a la que él había apadrinado.

Durante esa noche la artista compartió varios videos en sus redes sociales en los que se veía a DJ Piru contento y compartiendo con sus amigos durante la producción del nuevo sencillo.



Dicha felicidad fue apagada horas después por un grupo de hombres armados que arribaron al estudio ubicado en la carrera 47 con calle 25 y dispararon en tres ocasiones contra Cuero, que tenía 35 años.



Según el reporte oficial de las autoridades, el hecho ocurrió a las 12:30 a.m de este sábado y DJ Piru fue trasladado de inmediato a la Clínica Nuestra, donde falleció debido a los impactos de bala.

Alexa Caicedo escribió este domingo un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram con el que le agradeció al productor todo su apoyo durante su carrera musical.

"Gracias infinitas por creer en mi como nadie lo ha hecho y aunque no logramos cumplir todo lo que queríamos y todo lo que soñamos se que desde el cielo vas a estar ayudándome, tu me decías que me ibas a llevar a grande y yo te creo, pero más grande eres tú, tanto que Dios te necesitaba con el allá arriba", escribió la artista.



El reconocido cantante bonaverense de género urbano Junior Jein, quien saltó a la fama de la mano de DJ Piru, también lamentó la muerte del productor en sus redes sociales.

"Nunca dejare de sentir el dolor que hoy me genera tu pronta y desafortunada partida, porque cada vez que recuerde nuestros logros, nuestras largas noches de grabación, nuestras fiestas y conciertos, nuestras locuras, tus salidas geniales, tus cuentos y tu risa, nuestras alegrías y penas, nuestras peleas y reconciliaciones, mi alma querrá que estés conmigo, pero mis ojos al no verte querrán llorar", dijo el artista.



Y agregó: "Hoy la violencia hace que una madre llore a un hijo, que una familia despida a uno de sus miembros, que el Pacífico Colombiano lamente la falta de uno más de sus grandes talentos y que yo me quede sin un hermano que la vida me dio y la violencia me arrebató".

Otros artistas del género urbano como J Balvin, también compartieron fotografías con DJ Piru en sus redes sociales.



El cuerpo del productor musical llegó en la noche de este domingo a Buenaventura, ciudad en donde será sepultado en las próximas horas.



Por otro lado, el coronel Edinson Rodríguez Daza, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que la institución ya se encuentran realizando las investigaciones necesarias para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables.



