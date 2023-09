Cada vez se conocen más detalles en la espeluznante historia desde la desaparición de dos jóvenes, Daniela Santiago y Nicolás Aristizábal Gómez, de 17 y 18 años, respectivamente, cuyos cuerpos fueron encontrados desmembrados en una laguna de Cartago.



La historia de la pareja ha conmocionado a este municipio del norte del Valle.

Ese 3 de junio fue el último día en que la pareja fue vista. De acuerdo con informaciones que llegaron a la Alcaldía, los jóvenes y las familias de ambos eran muy unidos.



(Lea también: Valentina Zúñiga: la entrenadora de fútbol asesinada había contado su vida en un video)

En esa misma semana de la desaparición, cuando no volvieron a ver los jóvenes, la moto de Nicolás fue encontrada abandonada.

Facebook Twitter Linkedin

En Cartago hay conmoción por la muerte. Foto: Archivo particular

La madre de Nicolás Aristizábal Gómez, Lina María Gómez, buscó la ayuda del alcalde Víctor Álvarez.



En un video publicado por Luis Posso García, en su página de Facebook, la madre cuenta que también buscó ayuda en la Defensa Civil.

En la llamada al padre de la joven le indicaron que ambos jóvenes fueron asesinados y además, dónde estaban sus cuerpos FACEBOOK

TWITTER

El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, dijo que miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, empezaron las pesquisas en zona de inmediaciones a una laguna, luego de que el padre de la menor recibió una llamada telefónica, al parecer anónima, puesto que el número era privado.



En la llamada le indicaron al padre que ambos jóvenes habían sido asesinados y además, dónde estaban sus cuerpos.



Allegados de la joven acudieron al sitio y hallaron su teléfono celular.



También hallaron los primeros restos: parte del cuerpo de la menor.



EL TIEMPO habló con el alcalde Álvarez, quien señaló que la moto fue encontrada a unos cinco kilómetros de la laguna, en una quebrada.

El mandatario dijo también que la laguna abarca una hectárea y, para ingresar a la misma, se requiere pasar por un predio privado.

Yo me comuniqué con la directora seccional de Fiscalía sobre cómo intervenimos la laguna para una hectárea de agua. Quiénes tienen que intervenir, no puedo secar un espejo de agua si ir a la CVC FACEBOOK

TWITTER

"Yo me comuniqué con la directora seccional de Fiscalía sobre cómo intervenimos la laguna para una hectárea de agua... quiénes tienen que intervenir. No puedo secar un espejo de agua sin ir a la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle)", dijo el alcalde.



(Además: Brutal riña en plena vía: un hombre tenía arma y era sometido por su oponente)



El mandatario dijo que, cuando las autoridades fueron a la laguna, se cotejaron los restos de la menor. También se verificaron los restos de Nicolás Aristizábal. En la laguna, como lo dijo el alcalde, están los demás restos que no han sido extraídos.



Álvarez contó que se han recuperado extremidades y parte de costillas y de la zona cervical de uno de los cadáveres.



Sin embargo, entre la madre y el alcalde Álvarez hay diferencias.



Lina María Gómez contó en dos 'En vivo' en Facebook, uno en agosto y el segundo en esta semana, que había solicitado hace un mes desocupar la laguna, insistiendo en la ayuda a la Defensa Civil.



También dijo que la familia buscó ayuda de la Fiscalía, en Bogotá, para lograr que los restos hallados en la laguna fueran analizados por forenses.



En un video grabado y difundido a través de la página de Facebook de Luis Posso, con el nombre Amigo Posso García, la señora se refirió sobre lo sucedido.



(Lea también: 'Es una grosería', dice Sindicato sobre decisión en lío laboral en Emcali)



"En el día de ayer (20 de septiembre), ustedes saben los resultados del ADN y gracias a la familia se logró que se ubicaran en la laguna y fueron positivos", dijo Posso García. Dijo que fue por gestión de la familia que se lograron resultados desde la desaparición de Nicolás Aristizábal y de Daniela Santiago, el 3 de junio pasado. Sus restos fueron encontrados, según Posso y la familia, por la presión que ejercieron para cotejar pruebas de ADN, confirmando que correspondían a ambos adolescentes desaparecidos.



"Dios los bendiga, pueblo cartagüeño. Gracias al Señor porque ya pude encontrar a mi hijo. Duele además el corazón porque fue lo único que Dios me prestó en esta tierra. Ya no hay más que decir. Ya todo está dicho", dijo la señora.



En el video, la madre pidió respeto al alcalde Víctor Álvarez, al decir que estos resultados no habrían sido por gestión de la misma Administración de Cartago.



Sobre estas diferencias, el alcalde Álvarez dijo que la Alcaldía sí se ha hecho gestión, pero que, como mandatario, no tiene competencias, por ejemplo, para recuperar el cuerpo ampliar la investigación.

¿Quién mató a Daniela Santiago y Nicolás Aristizábal?

De acuerdo con lo declarado por el alcalde Álvarez a EL TIEMPO, se analizan diversas hipótesis, algunas como venganza o ajuste de cuentas.



El alcalde indicó que el día de la desaparición de los jóvenes se habría registrado el allanamiento en un inmueble de allegados de una de las familias por parte de la Policía.



Por eso surgió la hipótesis de un ajuste de cuentas.



Sin embargo, dijo que el modo de actuar de las bandas criminales no es el de depositar cadáveres o restos en una laguna. Normalmente, los cuerpos son arrojados en ríos por estos grupos armados ilegales.



CALI