El asesinato a cuchilladas de un dirigente indígena causa conmoción entre poblaciones en límites del Valle y Cauca, en el suroccidente de Colombia.



La Policía lo reporta con anotaciones por rebelión, pero era apreciado por dirigencia de sus comunidades.

Tiberio Chepe Zeti tenía la dignidad de ser mayor del pueblo indígena Nasa del territorio Kwe'sx Yu Kiwe.



Aunque la Policía registra antecedentes por rebelión, en la zona rural del municipio vallecaucano de Florida era reconocido como un líder en el respeto a la ancestralidad de los nativos en la región.



El mayor indígena fue agredido a cuchillo en una zona rural. La Policía Valle informó que los hechos ocurrieron en el corregimiento de El Llanito.



El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargó de las diligencias preliminares.



El reporte policial señala que Chepe presentaba anotación judicial como indiciado por el delito de rebelión años 2009 Y 2018, pero no precisa los móviles y procedencia de los agresores.



La senadora indígena Aida Quilcué apuntó: "Repudiamos este hecho de violencia. Pedimos a las autoridades competentes una pronta investigación. Nuestra solidaridad con su familia y comunidad".



Jose Alfredo Cayapu expresó: "Mucha fortaleza para la familia del mayor de quien en vida se llamó Tiberio chepe, mayor feliz retorno a el seno de la madre tierra".



Mientras que Efrén Tombé expresó: Hoy parte un compañero Tiberio Chepe al espacio, compañero de lucha organizativa al igual que con la del saber sigue apoyando desde donde se encuentre, compañero paz en su tumba y a la familia desearle mucha fuerza".

