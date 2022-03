Dos hombres y una mujer fueron asesinados en la noche de ayer en el centro poblado La María, zona rural situada a 20 minutos del casco urbano de El Águila, Valle del Cauca.

El alcalde municipal, Yulian Daniel Gallego García, le dijo a este medio que, al parecer, el triple crimen tendría relación con asuntos de microtráfico de estupefacientes.



Gallego precisó que una de las personas asesinadas era un joven oriundo de la zona donde se registró el hecho y las otras eran foráneas.



Una cuarta persona habría resultado herida en el atentado sicarial.



"En La María ha habido unos temas de inseguridad porque es un centro poblado que lastimosamente tiene ausencia de fuerza pública. Allí no tenemos estación de Policía, allí no tenemos policías", señaló Gallego.



Sobre la hipótesis de que se trató de un hecho relacionado con el microtráfico, el Alcalde precisó que desde hace tres meses, en los consejos de seguridad que se han realizado, es que la mayoría de delitos tiene relación con el negocio de la venta de drogas.



Situaciones similares, según el Alcalde, se han registrado en los municipios cercanos a El Águila, en el norte del Valle del Cauca.



El Alcalde aseguró que en El Águila no hay grupos armados ilegales y la mayoría de los hechos delictivos tienen relación con el microtráfico.



La inspección y el levantamiento de los tres cuerpos los están realizando el CTI de la Fiscalía de Cartago, Valle del Cauca.



