Dolor por crimen de universitario en atraco en Cali

En lo que sería un atraco, un estudiante murió baleado y las autoridades biscan a dos hombres para aclarar las responsabilidades en el asesinato en el oriente de la capital del Valle del Cauca.​



De acuerdo con las primeras versiones, Jeffesor Noriega Ordóñez compartió una noche de rumba con unos allegados en sector de diversión nocturna de Menga, a un lado de la antigua carretera de Yumbo a Cali.



El grupo de allegados y amigos emprendió su regreso pasada la 1:00 de la madrugada del domingo hacia el sector del oriente local, en la comuna 21.



Para ello acudieron a un vehículo que correspondería a una de las aplicaciones en la plataforma de Internet y por vía celular. No se ha detallado si abordaron el carro en el sitio y lo pidieron a y través del móvil.



El carro avanzó hacia desde el norte al oriente, pero en un punto los pasajeros le pidieron que usara una ruta para dejar a una de las viajeras, amiga de Noriega. El conductor tomó por otra vía porque sería más rápído.



En un sector cercano al centro comercial Río Cauca, el vehículo se apagó y el conductor decía que había una falla. En esos momentos aparecieron dos jóvenes que encañonaron a los presentes y les exigieron las pertenencias.



Los asaltantes, que portaban armas de fuego, golpearon a una de las mujeres y Noriega pidió que no la maltrataran que no tenían más pertenencias. "Dispara, dispara", gritó uno de los autores del robo al otro que accionó un arma de fuego.



Entonces, el carro dio encendido, según los testimonios.



Noriega cayó herido y fue llevado a un centro asistencial, pero no presentaba signos vitales.



Sus allegados lo describen como un joven alegre y amigable, que estudiaba ingeniería industrial. También hizo estudios técnicos como auxiliar administrativo y auxiliar contable.



Hasta ahora la Policía no ha determinado la identidad de los agresores.

