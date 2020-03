Asesinaron al escolta de líder social Léyner Palacios en Cali

En la tarde de este miércoles en Cali, un escolta del líder social Léyner Palacios fue asesinado en hechos que son materia de investigación.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de la capital del Valle del Cauca, la víctima fue identificada como Arley Chalá Rentería. El escolta, quien trabajaba en una empresa de seguridad, estaba solo al momento del atentado.

Las autoridades manifestaron que el homicidio se registró en el barrio La Selva, cuando Chalá, al parecer, iba a almorzar.



Según la Policía, el caso sucedió en la carrera 46 con calle 14B y anotó que los móviles aún son materia de investigación.



En un comunicado, la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico manifestó que "este lamentable y repudiable hecho ocurrió a las 3 de la tarde, mientras el señor Chalá entraba a su residencia".



La misiva agregó: "Léyner está vivo y a salvo, pues en el momento de este horrendo hecho no se encontraba junto a esta nueva víctima, pues en la práctica estaba el día de hoy (miércoles) sin acompañamiento del esquema de seguridad, lo cual nos lleva a reclamarle a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a mejorar las medidas de protección eficaces y serias con enfoque diferencial, étnico y territorial".



Por otro lado, el líder social se pronunció sobre el homicidio en su cuenta de Twitter y señaló que Chalá recibió "18 impactos de bala". "Tenemos mucho dolor ante el brutal asesinato (...) En mi mente él y su familia. No me es fácil dar declaraciones, agradezco la comprensión y solidaridad".

La Comisión Interétnica también indicó que con este ataque "se prolonga la amenaza que pesa sobre el líder comunitario Léyder Palacios (...) Además, sentimos que se cierne una amenaza contra todo el trabajo que realiza esta comisión".



Allegados a Léyner Palacios reiteraron que al momento del atentado el líder

La Policía indicó que él era el escolta Harley Chalar Rentería. Foto: Archivo particular

No obstante, califican como un hecho gravísimo lo que ocurrió contra Chalá y aseguran que podría tratarse de “un mensaje” para Palacios, quien está en la ciudad de Cali.



A comienzos de este año, Léyner denunció amenazas contra su vida en las cuales le daban 48 horas para salir del Chocó.



Palacios es una de las caras visibles de la masacre ocurrida en Bojayá el 2 mayo de 2002, a la cual sobrevivió siendo un joven. La violencia en su comunidad lo hizo tomar la bandera de este municipio y se convirtió en su líder.



Tras las denuncias, días después, el presidente Iván Duque se reunió con Palacios y se comprometió a brindar todas las medidas de seguridad "para que pueda seguir ejerciendo esa labor social tan importante que ejerce en el departamento del Chocó".



La ONU manifestó que está haciéndole acompañamiento a Léyner Palacios. "Condenamos atentado y homicidio de Arley Hernán Chalá, escolta de la Unidad Nacional de Protección. Nuestra solidaridad y condolencias a su familia", señaló a través de Twitter.



Por su parte, la congresista María José Pizarro condenó el asesinato del escolta de Palacios.



Además, Pizarro solicitó celeridad en las investigaciones que adelanta la Unidad Especial de Investigación para esclarecer los asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia.



