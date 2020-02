Asesinaron a dos hermanos indígenas en resguardo del norte del Cauca

En medio de la tensión por amenanazas y el llamado paro armado del Eln, tres indígenas fueron asesinados en menos de 24 horas en resguardos del norte del Cauca.

En un resguardo de Miranda, en límites con el Valle del Cauca, hombres armados llegaron a disparar contra los hermanos Albeiro y Luis Silva, durante la noche del domingo.



En el mismo ataque salió herido otro nativo que permanece en un centro asistencial.

!Atencion! Hombres fuertemente armados hace pocos minutos asesinaron dos personas en el resguardo de la Cilia en el municipio Miranda Cauca, guardia indígena y comunidad van detrás de los asesinos con el fin de darles captura. — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) February 17, 2020

En la noche del pasado sábado, el indígena nasa Emilio Dauquí cayó derribado en la calle por disparos. De inmediato y entre la conmoción, miembros de la guardia indígena, llamados kiwe thegnas, buscaron proteger a la víctima que seguía en el suelo, por lo que aumentó la balacera. De hecho, llegaron más indígenas del resguardo vecino La Concepción.



De acuerdo con el coordinador de Derechos Humanos en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Eduin Capaz, cada vez la situación para los indígenas en este departamento se torna más compleja. No obstante, señaló que no se ha precisado si el homicidio del indígena tiene directa relación con el paro armado del Eln.

Los agresores de Dauquí huyeron en las motos, tomando camino entre Mondomo y La Agustina.

Él era Emilio Dauquí. Foto: Archivo particular



“Alertamos a toda la comunidad de lo sucedido, estos hechos se dan horas después de amenazas a las comunidades y en medio de un paro armado”, informó la Acin, en un comunicado.



Con el crimen del comunero son 13 los nativos, sobre todo, de la etnia nasa que han sido asesinados desde que arrancó el 2020 hasta ahora.



Ese sábado se intensificaron los combates entre grupos armados al margen de la ley y el Ejército, en zona rural de Corinto, municipio que también está en el norte caucano. Las principales acciones se registraron en el corregimiento Quebraditas.



“Los moradores de la zona denunciaron, además, que la situación es bastante compleja, porque es disparan desde todos los puntos. El caserío está ubicado en la zona entre dos ríos por lo que hace muy difícil salir de esa región por causa de estos enfrentamientos. Toca quedarse en las habitaciones de las casas”, denunciaron algunos campesinos.



Funcionarios de la Alcaldía de Corinto indicaron que los enfrentamientos cesaron el domingo y no dejaron heridos ni personas fallecidas.



Entre tanto, en zona de Mallama (Nariño), sus más de 8.000 habitantes están en confinamiento, pero no solo por el paro armado del Eln, sino porque continúan disputas territoriales de grupos ilegales, como el ‘Óliver Sinisterra’ como disidencia de la Farc, con otras fuerzas, entre las cuales sobresalen las que están bajo el mando de ‘El contador’.



La población de esta zona de Nariño no ha podido salir para resguardarse en otros poblados, como ha ocurrido con los cerca 6.500 labriegos, entre enero y lo que va de febrero, que dejaron poblaciones de la zona rural de los municipios Olaya Herrera, Magüí Payán, Roberto Payán y Tumaco.



De los caseríos en los alrededores de Tumaco, unos 4.000 habitantes salieron huyendo en dirección al casco urbano de esta localidad, donde hasta ayer continuaban asentados.



Las otras 2.500 personas en situación de desplazamiento siguen en el casco urbano de Olaya Herrera.



Por ello, el panorama es grave en esta región del litoral nariñense. Allí se mantiene la emergencia humanitaria por parte de las autoridades que le insisten al Gobierno Nacional en contar con más ayudas.



POPAYÁN Y PASTO