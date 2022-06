Colectivos médicos y de pacientes rechazan el asesinato de Sammy Mancilla, reconocido por sus posiciones e ironías sobre la pandemia y vacunación contra el covid-19 y que estuvo hasta detenido por presunto delito contra la salud pública.



En redes le citan posiciones como: "Sigo sin vacuna y no me considero anti vac. He recorrido varios países, donde los brotes están a su máximo nivel, estando expuesto ante personas infectadas y no he tenido reinfección por exposición".



Pero, hasta ahora, no se tiene claridad sobre la procedencia ni móviles de quiénes le dispararon cerca de aeropuerto panameño.

A las 7.00 de la noche del jueves 9 de junio, Sammy Mancilla se desplazaba en una camioneta, marca Nissan Murano, por Ciudad de Panamá.



Estaba en inmediaciones del hotel Crowne Plaza, en la ruta al aeropuerto Internacional de Tocumen, a unos 22 kilómetros de Ciudad de Panamá.



Una versión indicaría que el carro permanecía detenido cuando se le acercaron pistoleros que dispararon varias veces contra el ocupante y desaparecieron del sitio, posiblemente, en una motocicleta. Otros comentarios se refieren a un ataque sobre la marcha.



( Le puede interesar: Puntos de unidad móvil para impuesto predial y multas de tránsito en Cali )

Mancilla estaría solo y el ataque le causó la muerte en el acto, al parecer, por cinco impactos de arma de fuego.

Se reporta asesinato del Doctor cirujano Sammy Mancilla, de 5 impacto de bala en vía al aeropuerto de Tocumen video @noticiadeleste pic.twitter.com/xWsRlO6NAh — Ramiro Rodríguez (@ramironoticias) June 10, 2022

Al sitio llegaron unidades de la Fiscalía de Homicidios para proteger la escena. Allí recogieron casquillos de balas y tomaron otros datos del caso.



En la investigación participan expertos de Criminalística y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), donde se le practicó la necropsia.



Una vez se conoció el crimen se desataron los comentarios y algunos lo asocian a sus posiciones frente al manejo de la pandemia del covid-19, pero ello no se ha verificado por autoridades.

Como los medios oficiales en vez de informar usaron el asesinato del Dr Mancilla para inventar, tengo que aclarar algunas cosas, Sammy Mancilla era una persona que ayudó a muchos aquí sin cobrar ni un solo centavo por sus consultas en línea q quien lo necesitara en esta pandemia — farmaceuticoactivo (@farmaceuticoac1) June 11, 2022

Durante unos meses del año pasado, Mancilla permaneció fuera de Panamá en recorridos por España y Holanda, pero seguía en contacto en redes. En agosto visitó al Valle del Cauca en Colombia.



( Puede leer: Tres lesionados en 'show' de cocteles que se realizaba en discoteca de Cali )

El 23 de diciembre pasado, el médico fue detenido en una vivienda de Brisas del Golf en Ciudad de Panamá y fue presentado ante un Juzgado de Garantías por la Fiscalía Regional de San Miguelito. En la audiencia se le imputó cargo por el delito Contra la Salud Pública.



En la casa fueron hallados medicamentos que contaban con sus registros sanitarios, pero que, según disposiciones ministeriales de Panamá, tienen restricción porque un médico solo puede mantener muestras en su poder.



Como medida cautelar se le prohibió salir de la provincia de Panamá y del país, además se le retuvo su pasaporte y se le prohibió mantener y usar redes, según los informes de medios panameños. Esa medida fue apelada por la Procuraduría.

Facebook Twitter Linkedin

Sammy Mancilla, asesinado en Panamá Foto: Archivo particular

En algunos reportes de contradictores y en medios se ponía en duda la idoneidad profesional del colombiano.



Mancilla debió pasar detenido en la Navidad, pero horas después quedó libre cuando el abogado Alexis Sinclair intervino en la audiencia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).



Sinclair sostuvo que se inventaron un allanamiento de drogas y armas, porque almacenaba todos los medicamentos que los de 'La Resistencia' regalamos a la gente pobre, según publica critica.com.pa.



El médico Sammy Mancilla, quien se silenció en redes durante los últimos meses, era reconocido entre los galenos y abogados que rechazaban la vacunación obligatoria contra el covid-19.



Hablaba en redes personales sobre "la pandemia del pánico mediático".



( Puede leer: Destruyen pista usada por narcos en el Valle para ir al Pacífico )

la medicina es la ciencia vocacional al servicio de la humanidad para tratar de conservar la vida en buena calidad sin perjuicio... FACEBOOK

TWITTER

Su bandera era que "la medicina es la ciencia vocacional al servicio de la humanidad para tratar de conservar la vida en buena calidad sin perjuicio".



En medio del orgullo por su familia y raíces llevaba consignas como "Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. (2 Timoteo 1:3)".



Tras su detención no hizo mayor uso de las redes en las que presentaba sus posiciones y otros temas relacionados.



En su redes refería frases como: "Hacer la vacunación a sanitarios obligatoria es un debate estéril y que crea desconfianza en la sociedad, y esa medida es de dudosa aplicabilidad "desde el punto de vista legal” (Manuela García, vicepresidenta segunda) del OMC España".

En 2021 lo detuvieron por acusaciones falsas...sólo porque estaba en contra de la plandemia y sus pinchazos



Dr Sammy Mancilla, médico cirujano colombiano que ejercía en Panamá, ha sido asesinado😢@MDSAMMYMANCILLA



Que en paz descanse🙏✝️ pic.twitter.com/J0fWFsNErP — Mara (@MaraArancibia6) June 10, 2022

Sobre uno de sus recorridos por Holanda, el 24 nov. 2021 escribió: "Tenía un récord en días que no usaba una mascarilla hasta que me la exigió el operador del Bus aquí en Ámsterdam. Apenas íbamos 7 personas pero el covid anda suelto como vaca loca".



Luego apuntaba que "lo más balurdo que se han podido inventar ahora es esta falacia señalando dizque a los antivacunas, ya esto pasó los límites de la vergüenza pasar de lo ilógico a lo irracional y del juego sucio a la mentira más reforzada del siglo".



Ante el crimen no cesan los mensajes: "Médico antipandemia y luchador fue asesinado de 5 tiros en Panamá, mientras se dirigía al aeropuerto!!. Q.E.P.D y gracias por su lucha Doctor!!!"



Desde @velasco_reguera se expresa: "Descansa en paz Sammy Mancilla, médico panameño, asesinado ayer. Curiosamente estaba en contra del relato único del falso bichito inventado por las élites y tragado de principio a fin por las ovejas humanas

Descansa en paz amigo y fuerza a su familia. Eres un héroe".

Lea más noticias de Colombia

Asesinan al docente Julio Ojeda, en Restrepo, Valle