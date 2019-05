Mujer muerta en Cali estaba de luto por hija quemada dentro de carro

Las autoridades informaron que Marisol Cruz Tamayo fue baleada durante la noche del lunes en el sur de Cali y murió horas después en la clínica Valle del Lili.



La víctima era madre de Fanny Marcela Cruz, quien apareció incinerada en un vehículo, hace menos de dos meses en la periferia de Jamundí.

Pasada la una de la tarde Marisol Cruz Tamayo se encontraba en la carrera 78 con calle 1A del barrio Prados del Sur cuando resultó atacada a bala.



La Policía intenta precisar los detalles del ataque atribuido a dos sicarios que escaparon, al parecer, en un taxi. La mujer, de 41 años, sufrió dos heridas bala y fue llevada al hospital Mario Correa Rengifo. Luego fue llevada a la clínica Valle del Lili, donde se presentó su fallecimiento.



La Policía informó que hasta ahora no se conoce la procedencia de los atacantes, pero se estima que tendría relación con asuntos personales o de diferencias por negocios. En el arranque de la investigación no se reportan capturas.



De acuerdo con las fuentes oficiales, la víctima tendría anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pero no le cursaba ningún proceso en su contra.

La mujer era la mamá de .Fanny Marcela Cruz, de 21 años, quien apareció en un automóvil que los Bomberos encontraron en llamas en la madrugada del miércoles 27 de marzo en el corregimiento San Isidro, a la altura del sector Puente Amarillo, en inmediaciones de la carretera Panamericana.



La joven estaba bocabajo y semidesnuda en la silla trasera. La mayor parte del carro quedó incinerada.

Fanny Marcela Cruz, hallada dentro de un carro incendiado en Jamundí Foto: Archivo particular

Horas antes ella se desplazaba en una motocicleta por el barrio El Ingenio, donde la obligaron a subir en un carro blanco de vidrios polarizados, similar al que se encontró quemado con su cadáver.

CALI