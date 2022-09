En Obando hay conmoción entre sus menos de 20.000 habitantes por el asesinato de dos mujeres, una de ellas, una menor de edad, cuyos cuerpos quedaron abandonados en zona del corregimiento Cruces.



Se movilizaban en moto por la hacienda La Berraquera.

La conmoción aumenta, teniendo en cuenta que entre enero y el 6 de octubre del año pasado, el Observatorio de Violencia de Género (Ogen), de la Gobernación del Valle del Cauca, no reportó ni un solo homicidio de mujeres en esta localidad del norte del departamento y en el mismo lapso de 2021 solo hubo el asesinato de una sola mujer.



Tres municipios Bolívar, Cartago y Dagua se encuentran en contención, mostrando la misma tendencia que en años anteriores. Pero Obando no aparece como una población de elevados crímenes.



Es por ello que la manera en que estas dos mujeres fueron asesinadas causó total rechazo.



Una de las víctimas fue identificada como Gladys Orozco Henao. Su cadáver y el de una adolescente, de unos 15 años, quedaron al lado de una motocicleta.



Fueron dejadas a su suerte en un terreno baldío, en el kilómetro 61, de acuerdo con la Policía Valle.



Sin embargo, según la misma Fuerza Pública de la región, Obando está siendo afectada por presencia de bandas dedicadas al sicariato y a traficar drogas.



De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, un hombre con los alias Gustavo o Gordo Oyola es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en concurso homogéneo con tentativa de homicidio, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.



Lo sindican de ser presunto cabecilla de la banda 'Nueva alianza'.



No obstante, el hombre no aceptó cargos, luego de ser capturado por delegados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en el barrio Júpiter, en Dosquebradas. Es un municipio de Risaralda.



Dentro de la investigación también le imputaron cargos por el presunto homicidio de un hombre en el barrio El Llano, el 24 de septiembre de 2015, quien fue identificado como alias Papas. Al parecer, se enfrentaban por microtráfico.



“Un juez penal promiscuo de Obando (Valle del Cauca) dictó medida de aseguramiento contra alias Gordo Oyola en centro carcelario, luego de avalar la imputación de cargos por el ente investigador”, detallaron en la Fiscalía.



El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Camilo Murcia, dijo que se investiga si los dos asesinatos de mujeres tendrían relación con retaliaciones o presuntos ajustes de cuentas.



CALI