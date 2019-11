Cruel asesinato de una joven caleña conmociona a Miami, Estados Unidos

La última vez que fue vista con vida la caleña Daniela Tabares Maya, de 21 años, había salido en su carro de un reconocido bar ubicado en el centro de Miami, Estados Unidos. Una amiga la acompañaba.



Tiempo después se detuvo en otro sector de la ciudad para dejar en casa a su amiga Yvonne Serrano, de 51 años. Según reportó la Policía de la ciudad, fue en ese momento cuando Tabares recibió el disparo en la cabeza que acabó con su vida.

El informe oficial indica que Serrano llamó a la linea de emergencias 911 a las 5:55 a. m., cuatro horas después de que ocurrió el homicidio, para reportar el caso ocurrido el 23 de noviembre pasado. No obstante, en aquel momento señaló que no conocía a la joven que había quedado tendida en el carro parqueado afuera de su casa.



Lo que más causó sospecha para las autoridades fue que Serrano cambió la versión de los hechos en varias ocasiones. La Policía de Miami aseguró que la mujer, visiblemente nerviosa, manifestó durante el interrogatorio que se había despertado en el asiento de pasajero del carro de Maya cuando se dio cuenta de que la colombiana estaba muerta. Según ella, ahí fue en ese momento cuando decidió llamar a las autoridades.



La investigación de la Policía logró esclarecer que la presunta homicida habría intentado ocultar la evidencia de cámaras de vigilancia y que incluso lavó su ropa para no dejar rastro del crimen.

De acuerdo con el portal de noticias local Heavy.com, Daniela Tabares e Yvonne Serrano iban al mismo gimnasio ubicado en el sector de Coral Springs y usualmente salían a cine o a bares con otros compañeros de entrenamiento.

"En el gimnasio fomentamos cualidades como honestidad, integridad, entusiasmo, valor y estar tan entusiasmado con tu compañero de equipo junto a ti como lo estás contigo mismo. Daniela fue el epítome de estas cualidades y un modelo a seguir para todos nosotros. Cada vez que la veías en el gimnasio, ella sonreía, animaba a todos a su alrededor y la amabilidad en su corazón brillaba. Extrañaré verla hacer esa pequeña ola que está haciendo en la tercera imagen cuando pasa la oficina para ir a clase", escribió en redes sociales Megan Davies, amiga y compañera de entrenamiento de la colombiana en el gimnasio Training for Warriors.

Según manifestó a CBS Miami el entrenador Rick Davies, "Todos aquí amaban a Daniela ... Era una persona absolutamente increíble y una inspiración para todos nosotros".



La víctima había celebrado el pasado 8 de mayo su cumpleaños número 21 y era egresada de la escuela secundaria JP Taravella, la cual es parte del distrito de escuelas públicas del condado Broward.



La Policía informó que Serrano deberá responder por los cargos de asesinato en segundo grado y manipulación de evidencia. Sin embargo, aún se desconocen los móviles que habrían llevado a la mujer a cometer el crimen de su compañera.



Amigos de Daniela crearon un espacio de donación en la plataforma Gofundme para ayudar a la madre de la joven con los costos del funeral.



