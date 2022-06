Una unidad nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía, capturaron en Cali a integrantes de la denominada Primera Línea.

Según el abogado Luis Mejía, quien conoce del tema, todas las personas capturadas desarrollaron procesos sociales en el paro nacional en el sector de Puerto Resistencia y la gran mayoría son artesanos.



Así lo afirmó el jurista en su cuenta de Twitter:

Me acaban de informar que capturaron a todas las personas que integran Puerto Resistencia, la gran mayoría artesanos.

El gobierno de @IvanDuque ha ordenado la captura de todos los ciudadanos que desarrollaron procesos sociales en el paro nacional y la desprestigiada (sigue👇🏽) — Luis Mejia (@LuiMejiaM) June 15, 2022

En otros trinos, el abogado Mejía anunció que "acudiremos ante los jueces de control de garantias para defender sus libertades. Soy testigo del trabajo social y comunitario por parte de estás personas y en ningún momento presencié hechos delictivos".



Además hizo un llamado al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospinam y al secretario de seguridad y justicia de Cali, Jimmy Dranguet, quienes "también son testigos de dicho proceso y conocen a las personas hoy capturadas. NO son vándalos, no son delincuentes, no son una banda criminal como lo indicó el General Jorge Vargas (director nacional de la Policía).



