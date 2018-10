Asamblea, en pleno, pide que no les quiten recursos a Bomberos de Cali

Las ocho bancadas de los partidos políticos que integran la asamblea del valle, acogieron, por unanimidad, la constancia formulada por la diputada Amanda Ramírez en el sentido de respaldar la labor que cumple el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y el clamor para que no les recorten sus recursos.

“Quiero, respecto de las aseveraciones que se vienen haciendo sobre la reducción de los recursos que el municipio de Santiago de Cali aporta a los bomberos de la ciudad, manifestar no solo desacuerdo, sino indignación; pues, no puede ser posible que a quienes arriesgan su integridad personal y hasta su vida por proteger nuestros bienes, se les relegue como meros entusiastas voluntarios, y no como, lo que hoy realmente son: Unos abnegados y disciplinados profesionales al servicio de la comunidad. Es que nuestros bomberos de Cali están dedicando su vida a cumplir con propósitos, que, correspondiéndole al Estado, reitero, ellos suplen con lujo de competencias. Mal haríamos en desestimular la noble causa bomberil, todo porque son eficientes en el manejo de sus recursos”, dice la constancia signada por el partido Conservador, el partido Social de Unidad Nacional, el partido Liberal, el partido Centro Democrático, el partido Cambio Radical, el partido Alianza Verde, el partido MIRA y el partido Polo Democrático Alternativo.



“Además, así se pone en riesgo el funcionamiento de las diferentes estaciones que operan en toda la ciudad y la Tasa Bomberil no puede ser modificada para reducirle los recursos”, dijo la diputada Ramírez.

Los bomberos no solo apagan incendios, exponen sus vidas protegiendo a los demás FACEBOOK

TWITTER

“Debemos dar el debate porque gestión del riesgo ha sido, es y sigue siendo la cenicienta, todos los organismos de socorro requieren la inversión de recursos y es importante, obviamente, el tema de seguridad, pero eso no puede salir de la Tasa Bomberil”, señaló la diputada.



La constancia será remitida a la alcaldía de Cali.



La municipalidad ha argumentado que se necesitan recursos para la seguridad y planteó sacarlos de la tasa bomberil.