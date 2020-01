Arzobispo propone asilo para denunciantes de crímenes de líderes

El suroccidente colombiano, con Cauca, Nariño y el Valle del Cauca, sigue siendo una de las regiones con mayores tasas de asesinatos de líderes sociales y de reincorporados de las Farc, tras los acuerdos que hubo en La Habana (Cuba), hace casi cuatro años.

Es así que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y las organizaciones Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular y Marcha Patriótica señalan que en los tres departamentos han sido asesinados más de 250 líderes y excombatientes de las Farc desde el 2016 hasta mediados del año pasado.

Por ello, el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, sostuvo que ya se comunicó con diplomáticos que puedan dar asilo a quienes instauran denuncias para capturar a agresores y homicidas de líderes y excombatientes.



“He pedido a los diplomáticos amigos de la paz que ofrezcan sus espacios, sus embajadas para que los que deseen hacer su declaración ante un juez o ante un organismo de derechos humanos reciban sus denuncias y estén protegidos”, dijo el prelado.



No especificó las embajadas de los países, pero todo indicaría que serían algunos de los vecinos como Ecuador.



Dijo que aspira a que en el país, los colombianos hagan el más grande clamor por la verdad de la violencia en el territorio nacional “y no se siga disfrazando la violencia de robos. Que no se sigan sacando excusas, el país está aburrido de eso”.



El arzobispo de Cali también indicó que estos homicidios e, inclusive, el del fiscal Alcibiades Libreros, ocurrido el pasado 29 de diciembre en la ciudad y por el cual, la justicia procesó a cuatro capturados que aceptaron cargos deberían motivar a la ciudadanía a pronunciarse en contra de hechos que siguen desangrando la capital vallecaucana y el país mismo.



Así mismo, el Arzobispo aseguró que para el próximo mes organiza una ‘velatón’ por la paz en toda Colombia e insistió en la importancia de que el país haga manifestaciones de rechazo por los asesinatos de líderes que no cesan.



Solo hasta el 20 de julio del año pasado, los registros de Indepaz y de las organizaciones Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular y Marcha Patriótica desde la firma de los acuerdos en noviembre de 2016, daba cuenta de que en Cauca iba un centenar de líderes y excombatientes de Farc asesinados; en Nariño, 64; y en el Valle del Cauca, 53.



CALI