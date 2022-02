El 15 de marzo de 2023, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, cumplirá 75 años.

De acuerdo con el padre José Óver Gallego, director de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali,antiguamente, los arzobispos y los obispos de la Iglesia Católica, así como el Papa eran vitalicios.



Pero desde la época del Papa Pablo VI se instituyó la edad de retiro a los 75 años porque ya se veía que algunos venían enfermos, cansados, con dificultades o porque había cumplido su ciclo activo. Por eso la edad límite, explicó el clérigo.



"Cuando cumpla los 75 años, en ese momento presentará la renuncia al Papa y el Papa nombrará a su sucesor", dijo el padre Gallego.



"¿Cuál es la otra figura? Antes de terminar el episcopado, monseñor Monsalve puede solicitar a un obispo auxiliar con derecho a sucesión (...) Es una madurez eclesial y así deberían hacer todas las diócesis, el uno termina y el otro sigue. Es lo que pidió el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, que el Papa nombrara en este año al obispo auxiliar con derecho a sucesión y es lo que estamos esperando en este año", dijo el padre.



Añadió que monseñor Monsalve en su petición al Papa Francisco recalcó: "Este es el último año, que sea de transición, que no haya traumas en la Iglesia de Cali, que no quede una Iglesia acéfala por varios años sin obispo (mientras el Pontífice nombra a uno nuevo)".



Explicó que cuando un obispo no hace este procedimiento de transición de pedir a otro con derecho a sucesión, el cargo queda vacante por largo tiempo (uno o más de dos años) y se traumatizan las labores pastorales de esa Iglesia.



"Es lo que monseñor Darío quiere evitar en Cali. Quiere que cuando él termine ya esté el otro y no sea sino cambiar de silla".



Indicó que se plantea una terna se lleva al Nuncio y el Papa confirma.



"Eso es lo que estamos esperando", agregó.



Recordó que el antecesor de monseñor Monsalve, Juan Francisco Sarasti, cuando se encontraba muy enfermo recurrió a la misma figura a la cual hoy aplica el Arzobispo de Cali.



Monseñor Sarasti solicitó al Papá Venedicto XVI un obispo auxiliar con derecho a sucesión y así llegó monseñor Darío de Jesús Monsalve para luego ser ratificado como la actual cabeza de la Arquidiócesis de la ciudad.



El 3 de junio de 2010, el papa Benedicto XVI nombró como a monseñor Monsalve como arzobispo coadjutor de Cali con derecho a sucesión.



Monseñor Sarasti presentó su renuncia formal el 18 de mayo de 2011 por quebrantos de salud (falleció el 25 de febrero del año pasado). En esa misma fecha de la renuncia de monseñor Sarasti, monseñor Monsalve se convirtió en el Arzobispo de Cali.



Monseñor Monsalve se ha destacado por su voz crítica frente a hechos de violencia y homicidios en Cali, así como durante el estallido social, en el cual, la Iglesia fue mediadora para lograr que se levantaran los 33 puntos de bloqueos que la ciudad llegó a tener en ese período durante el paro nacional, a partir del 28 de abril del año pasado.



Su labor conjunta con la comunidad internacional y veedores de derechos humanos tuvo relevancia en lograr que jóvenes manifestantes se sentaran en mesas de diálogos para adelantar acuerdos y acciones de trabajo con la Alcaldía.



El arzobispo fue enérgico en cuestionar los disparos de ciudadanos contra indígenas de la minga en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali, también durante el paro.



“El camino es salir de la confrontación y entrar a una estrategia de diálogo”, fueron sus palabras en ese entonces.



“Los indígenas son nuestros indígenas. Es una población muy organizada que tiene muchos que enseñarnos. Lastimosamente han querido dividirlos”, sostuvo el arzobispo de Cali, en ese 2021.



“Les pido perdón, a nombre de la ciudad y de las autoridades de Cali, por las situaciones vividas. Ustedes son el pueblo esperanza de saber ancestral y aprendizajes de paz para todos”, anotó en aquel entonces.



Monseñor Monsalve también ha sido firme en sus posturas frente a temas del acuerdo de paz con las Farc y el Eln, lo que lo ha llevado a recibir señalamientos y críticas de algunos sectores sociales en la región.



CALI