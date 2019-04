Arzobispo de Cali pedirá perdón a víctimas de abusos de sacerdote

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dictó sentencia en la que se ordena la reparación y pedido de perdón a los menores de edad y sus familias.



El arzobispo de la ciudad, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que se atenderá lo que ha dispuesto la justicia, en una sesión pública.



El proceso que estuvo rodeado de polémica con los familiares y su defensa a cargo de Élmer Montaña, quien considera que no se trata de un acto espontáneo y no se ha hecho un acercamiento con las víctimas.

Los hechos ocurrieron en 2009 cuando surgió la denuncia de allegados de cuatro menores de edad por abusos sexuales por parte del sacerdote William Mazo, quien fue condenado a 33 años de prisión.



El Tribunal Superior dictó la sentencia después de varias polémicas por las posiciones de la iglesia frente a la denuncia,



Monseñor Monsalve dice que "la Arquidiócesis de Cali, atendiendo los términos de la sentencia emitida por la autoridad competente, concelebrará en el templo parroquial de Nuestra Señora de La Candelaria, ubicada en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, una Eucaristía de Reparación y Petición de Perdón.

El abogado Élmer Montaña, a nombre de las víctimas, sostiene que no se trata de un acto espontáneo de la comunidad religiosa. Señaló que hasta ahora la Arquidiócesis no se ha comunicado con los afectados ni existe una publicación íntegra de la sentencia condenatoria en contra del sacerdote como fue ordenado por el juzgado 22 Penal del Circuito.



En su opinión, no se ha hecho una rectificación sobre las acusaciones en contra de las víctimas, a quienes culpó de los abusos por ser mal educados.



El acto litúrgico fue anunciado para el jueves 2 de mayo, a las 10:00 a. m. El Arzobispo dijo que se ha invitado a las víctimas directas e indirectas junto con su apoderado. Estarán presentes el párroco, los feligreses del sector y el clero de la Arquidiócesis de Cali.



"Con dolor por los abusos sexuales contra menores allí ocurridos en el año 2009, y con el más absoluto compromiso de prevención y garantía, para hacer de las personas y espacios institucionales de la Iglesia, clara certeza de seguridad y buen trato, respetuoso y dignificante, a niños y niñas, como debe ser para toda persona, por estos hechos, pediremos el Perdón a las víctimas y a esta feligresía parroquial, al igual que a la entera sociedad afectada por este incalificable crimen", dice el comunicado del Arzobispo.



Anota que "la gracia de Cristo Jesús, servidor y protector de la dignidad de toda vida y de toda persona humana, nos lleve a cicatrizar las heridas causadas y conduzca a quienes las sufrieron a superarlas. La sociedad entera vea en el espejo de la institución católica, la necesidad de afrontar todos, con sinceridad y valentía de cambio, los actos de pederastia".



CALI