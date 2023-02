El actor de televisión, cine y teatro Daniel Rocha, quien dirigió una obra en la pasada Feria de Cali, denunció que los integrantes de esta producción no habrían recibido el pago por su participación en esta festividad.



Recalcó que ha transcurrido mes y medio sin recibir el dinero. Habla de alrededor de

$ 17 millones.

Contó que la obra de teatro se presentó el pasado 28 de dicieimbre.



"La pregunta que surge es qué ha pasado con esos recursos y cómo se puede mejorar el protocolo de pagos. Qué va a pasar, cuándo la Alcaldía va a pagar", dijo Rocha.



También pregunta por qué a los artistas internacionales sí les pagan y antes de los nacionales que tienen que someterse a trámites burocráticos.



Andrea Latas, cantante de Latin Latas, y Jacobo Vélez, de la orquesta Mambanegra, también se unieron a este malestar por no recibir el dinero a tiempo por parte de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Corfecali), como ente organizador de la Feria de Cali, en cada diciembre, del 25 al 30 de ese mes.



Según Andrea Latas, les habrían dicho que el pago se haría en el transcurso de los 30 días siguientes.



Señaló que no han recibido respuesta satisfactoria sobre cuándo les van a pagar y que les han dicho que no les han precisado cuándo serían esos depósitos.



En Corfecali respondieron que los dineros provienen de la alcaldía de Cali y de patrocinadores privados. Se espera que estos últimos hagan los desembolsos.



En la entidad ofrecieron disculpas a los artistas, esperando hacer los pagos a finales de este mes de febrero, cuando llegarían los recursos.



En la alcaldía de Cali anotaron que la situación se debe, además, al inicio de todo año fiscal que trae sus demoras en pagos de dineros para toda la Administración.



