Artista pide ayuda para darle un nuevo 'look' a Jovita, ícono de Cali

Buena parte de la sociedad caleña se asombró cuando hace poco más de una semana amaneció el monumento en honor a Jovita Feijóo, uno de los íconos del Cali viejo, con su vestido pintado de negro.



Aunque inicialmente este hecho fue catalogado como un acto de vandalismo, el autor del monumento, Diego Pombo, atribuye el hecho al "desespero de algunas personas por verla diferente".

El artista explica que independientemente de esta situación hay un proyecto de restauración sobre su emblemática obra.



“Propuse una restauración que me la pidió la Secretaría de Cultura de Cali, pero no me dio plata para hacerlo. Así que tuve una reunión con los muchachos que por lo general asisten al parque, y estuvieron de acuerdo en conversar. Los escuché, me comentaron cuáles eran las expectativas que tenían con el monumento porque ya había sido vandalizado el 28 de mayo”, cuenta el reconocido artista plástico.



Con los jóvenes, Pombo logró acuerdos en cuanto a bocetos sobre la remodelación, sin embargo, la falta de dinero para llevarlo a cabo ha sido el gran inconveniente.



“Ha tocado realizar un arduo trabajo de autogestión y moverme mucho con ayuda de los amigos, pero aun así ha quedado bastante difícil, pues la Secretaría (de Cultura de Cali) me dijo que entablara un diálogo sin plata”, asegura Pombo, quien apunta que incluso, cuenta con los bocetos de los cambios que quiere hacerle a la obra.

Nuevo 'look'

Pombo explica que la nueva Jovita Feijóo que quiere ‘recoronar’ o relanzar está vestida de negro, pero con sus guantes blancos.

Boceto gráfico sobre la propuesta de restauración de Jovita. Foto: Archivo particular

“Quiero que quede claro que su vestido negro con estrellas simboliza el duelo y sus rosas. Inicialmente iban a ser rojas, pero serán violetas porque tiene un color místico y luctuoso de duelo. Otro cambio es son los ojos cerrados porque ella está soñando la Cali del futuro, la nueva Cali que va a renacer con esta Jovita para liderar procesos pedagógicos y de arte, y así reconciliar voluntades”, precisa.



Para el artista plástico, sería la primera vez que una obra pública cambie su 'look' para ajustarse a lo que pasa en la ciudad: "Ella hace duelo por los estudiantes caídos, pero también transmite un mensaje de renacer, resiliencia, de levantarse y cantar”.

Boceto escultórico de Jovita, que tiene un vestido negro y los ojos cerrados. Foto: Archivo particular

En cuanto al acto de vandalismo, Pombo lo considera una acción de impaciencia de personas que quieren ver el monumento restaurado ante la falta de recursos para hacerlo.



A escuchar propuestas



El subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de Cali, Leonardo Medina, asegura que desde jóvenes del parque de Jovita buscan resignificar el espacio.



“Han planteado que incluso, la obra sea trasladada a otro lugar”, dice el funcionario.



En relación con el proceso de restauración del monumento, Medina dice que la aseguradora adelanta los trámites para el reconocimiento no solo de Jovita Feijóo, también de la zona que rodea al pedestal, debido a que presenta daños de consideración



“La máquina de la planta eléctrica que hace funcionar la fuente fue vandalizada, dañaron la caseta donde está guardada, así que debemos esperar a la aseguradora”, dice el subsecretario .



CALI

