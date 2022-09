Una variedad de eventos musicales, artísticos y culturales se desarrollará este fin de semana en la región. Prográmese.



Las personas que disfrutan con el rock y ritmos alternativos pueden asistir al Festival Internacinal Unirock Alternativo, que este viernes 30 de septiembre y sábado primero de octubre, se realizará en la Universidad del Valle.



El cartel de artistas estará encabezado por Nervosa, de Brasil.



"Para el equipo de trabajo del Fiura es un placer continuar con la realización de este espacio para la música local, que además ha sido un proceso, pues realizamos audiciones presenciales, componentes académicos virtuales y para este año venimos con muchas sorpresas para todos los asistentes" comentó Javier Devia, director del evento.



A nivel internacional también estarán invitadas Juana La Rodillona y Erich (México) y Mare Cabal, de Panamá.



A nivel nacional estarán las agrupaciones bogotanas Revólver Plateado, La Severa Matacera, y Under Threat; desde Pasto tocarán La Mari, y Las Tres Piedras, mientras que Procastimadores (Sevilla), Izquierdo (Sogamoso), La Doble A (Medellín) y Zentrópico (Ibagué), también harán parte del espectáculo.



El talento local estará representado con N.O.F.E., Maikcel, Kümori, Entreco, Rain oh Fire, Rap Criollo, Groove Out, Ciclocosmos, Ra La Culebra, El Pro, D-Lirios, Odio a Uribe y Últimos Nietos.



Al festival se puede asistir a través de pasaportes: el Pasaporte Felicidad tiene un costo de $30 mil y tiene derecho a ingresar a un día del festival.



El Pasaporte nostálgico tiene un costo de $50 mil e incluye la entrada para un día, cuatro cervezas, un sticker y un ‘Unirockcard’. Por último, el Pasaporte Ensueño cuesta $100 mil y contiene el derecho a entrar los dos días del festival, gorra, seis cervezas y un regalo sorpresa Nervosa.



Para más detalles, ingrese a la cuenta del festival en Instagram: https://www.instagram.com/fiuracali/

Cita con grandes de la salsa

Grandes referentes de la salsa mundial se reunirán en un mismo escenario para darle vida a la cuarta edición del Festival Internacional de Salsa, este sábado primero de octubre.

Willy García, cantautor de salsa. Foto: Archivo particular

En escena estará el legendario Luisito Carrión, conocido por temas como ‘Renta de amor’, ‘Yaré’ y ‘La fuga’. Por su parte, el guitarrista y cantautor puertorriqueño, Glenn Monroig, interpretará algunos de sus grandes éxitos, como ‘Por siempre’, ‘Una vez más’ y ‘Pero no te extraño’.



Otras de las grandes figuras que estarán el escenario serán: David Pabón, Pedro Brull, Cheo Andujar, La Orquesta La Fuga, Roberto Blades, Amilcar Boscar, Roberto Lugo, Ray de la Paz, Adalberto Santiago y el vallecaucano Willy García.La boletería se encuentra disponible a través de las líneas telefónicas: 310 394 5511 – 311 823 4737.

A ritmo de reggaetón

Una noche de reggaetón y ritmos urbaos se podrá disfrutar en Cardinals, ubicado en la Calle 15 #3 33, centro de la ciudad.



Se hará la 'Noche blanca', que tendrá en escena a Djs como Lithium y Daniel Sánchez. Para el sábado primero de octubre se tiene programado una noche con los mejores clásicos del reggaetón y lo urbano.



Para más detalles, comuníquese con la línea 316-693-1720.

Cita con el folclor, la cultura y la diversidad

Este domingo 2 de octubre regresa una nueva versión del Festival Mestizaje, un evento artístico de carácter pluricultural que busca fortalecer el tejido social del norte del Cauca y promover a nivel regional y nacional las particularidades culturales de la región.

Festival Mestizaje Foto: Archivo particular

“El festival mestizaje es un esfuerzo que estamos haciendo desde hace seis años la fundación colombina y el comité de armonía caucana. Este año es desde las 10 de la mañana este domingo en la plaza principal de Santander de Quilichao”, dice Ana María Rojas, directora de la fundación colombina.



El Festival Mestizaje involucra en su diseño y gestión la participación comunitaria, a través de la organización cultural Armonía Caucana conformado por lideresas que promueven la cultura en el territorio. El Festival, posibilita el encuentro intergeneracional, que es tan importante y necesario para la conservación de las tradiciones y saberes de las comunidades.



El 2 de octubre, desde Santander de Quilichao, reconocidos talentos de la región participarán de la actividad, ganadores en diferentes modalidades del festival Petronio 2022, como Proyecto Uramba, primer lugar en violines caucanos y Dejando Huellas, elegido como mejor intérprete de violín tradicional.



Así mismo contará con la participación de Tumbafro, segundo lugar Petronio 2022; Baterimba – Artista invitado al Festival y Romance Nortecaucano, ganadores del primer lugar modalidad Violines Caucanos Petronio Álvarez 2021.



“Desde las 10 de la mañana y durante todo Tendremos grandes sorpresas musicales, una muestra gastronómica y con una muestra artesanal”, indica Rojas.



En el marco del festival también se realiza SQM (Santander de Quilichao es música), Mercado de las Músicas del norte del Cauca. Es la segunda versión de este SQM.



Cinco de las agrupaciones seleccionadas tendrán la oportunidad de presentar sus respectivos shows durante el evento artístico del Festival Mestizaje ese día.



“Este es un encuentro para la familia, para la cultura, para la música. ¡Los esperamos!”, dice la directora de la fundación colombina.

Delirio con la Casa Houston

La noche de este viernes 30 de septiembre será para el espectáculo de temporada de Delirio, a ritmo de salsa y expresiones que van desde lo clásico hasta lo urbano y mucho sabor caleño.

Espectáculo Delirio. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

El colectivo artístico caleño promete una noche que tendrá como protagonistas invitadas al grupo Casa Houston.



La apertura de las puertas será a las 7 p. m. A las 9:00 p. m. empezará el show, y a las 2:00 a. m. finalizará el evento.



Boletería por persona en tres localidades: $140.000 - $210.000 y $250.000.

Informes boletería a través del Whatsapp: 3103726591.

También se pueden adquirir a través de la página https://tuboleta.com.

Lanzan la programación de la Feria de Yumbo

Con expresiones artísticas, folclóricas y con el acompañamiento de talentos nacionales e internacionales, se hará la edición 27 de la Feria de Yumbo.



La alcaldía del municipio vallecaucano confirmó que el evento ferial se hará entre el 13 y el 17 de este mes y espera la asistencia de más de 25 mil personas conectadas desde Facebook a los conciertos, y cerca de 15 mil, para presenciar la comparsa ‘Yumbo en su salsa’.



La agenda empezará el jueves 13 de octubre, con la comparsa ‘Para vivir en familia’, que partirá desde las 5 p. m. en el parqueadero del barrio Guadalupe. Además habrá festival gastronómico y conciertos.



Resto de la agenda



Viernes 14 de Octubre



10:00 a. m. Muestra artesanal y de comidas tradicionales Lugar: Parque Belalcázar



5:00 p. m. – 1:00 a. m. Festival Gastronómico y de la Cerveza. Lugar: Parque Uribe

Artistas: Amalgama Fusión Folklore, Huari Runa, Dj Cesar Cabrera, Wilmer 'Pelusa' López.



8:00 p. m. Parque Belalcázar Concierto de Despacho y Vallenato

Artistas: Daniel Peña, El Potrillo, Juseth Díaz, Mauro Sáenz, Banda Los Intocables, Luisito Muñoz, Binomio de Oro.



Sábado 15 de Octubre



9:00 a.m. Mercado Campesino del Supermercado 'La Feria' Lugar: Parque Bolívar.



10:00 a. m. Muestra artesanal y de comidas tradicionales Lugar: Parque Belalcázar



11:00 a. m. a 6:00 p. m. Encuentro de Melómanos Lugar: Centro Comercial Crucero Dapa



5:00 p. m. a 1:00 a. m. Festival Gastronómico y de la Cerveza



Lugar: Parque Uribe



Artistas: Marmolejo-Mauna, Dj Camilo Insuasty, Roudy “El de la musicalidad”, Son Yembe



8:00 p. m. Concierto de Salsa. Lugar: Parque Belalcázar

Artistas: Son Tropical, - Orquesta Caña y Sabor, Jhonatan Sepúlveda, DJ Holmes, David Zahan Émulo de Frankie Ruíz, Papo Sánchez, Dan Den de Cuba, Víctor Manuelle.



Domingo 16 de Octubre



10:00 a. m. Muestra artesanal y de comidas tradicionales Lugar: Parque Belalcázar



5:00 p. m. a 1:00 a. m. Festival Gastronómico y de la Cerveza. Lugar: Parque Uribe

Artistas: Dj Cesar Cabrera, Ensamble Latino, Tumba N'Clave.



8:00 p. m. 'Concierto del Ayer'. Artistas: Época, Sinestesia, Yo Me Llamo Marco Antonio Solís, Yo Me Llamo Leonardo Favio, Ángela Carrasco.



Lunes 17 de Octubre



10:00 a. m. Muestra artesanal y de comidas tradicionales Lugar: Parque Belalcázar



12:00 a. m. Exhibición de Motos Harley Davidson. Lugar: Parque Belalcázar



2:00 p. m. Encuentro de Melómanos



4:00 p. m. Conversatorio Historia Musical de Ismael Rivera a cargo de Moncho Rivera.

Lugar: Parque Bolívar. Artistas: Boleoro La selección Colombia del bolero, Moncho Rivera.



- Del 03 al 06 de octubre: Juegos de Discapacidad

- Octubre 05: Actividad física masiva

- Octubre 07: carrera atlética recreativa río Yumbo

- Octubre 07 al 09: Segunda Copa Colombia Sub 17 de Bádminton

- Octubre 07 al 09: Torneo departamental de fútbol de salón

- Octubre 8 y 9: Copa fútsala LGTBIQ+

- Octubre 9: Torneo Departamental Valle Oro Puro - Categoría libre formativo

- Octubre 13 al 16: Campamento y valida nacional de para-bádminton

- Octubre 9: Encuentro deportivo dé para-voleibol

- Octubre 16: Válida Nacional de Ciclomontañismo



Todos los días

En el parque Uribe, Festival de la cerveza con Club Colombia, y tascas (oferta gastronómica).

CALI