Hija del maestro Omar Rayo le da vida a un estilo único de arte

La geometría es alma y principio de vida de la artista Sara Rayo, por eso la considera “sagrada” y a su vez “natural”. A partir de ella le dio vida a dos exposiciones artísticas que se exhiben en el Club Campestre de Cali..



“La geometría la encuentras bajo un microscopio, digamos, en la vena del ser y el cuerpo humano es la misma que se ve en los ríos o desde el espacio o en la hoja de un árbol. Ese tipo de geometría natural me fascina”, expresa con emoción la artista Rayo sobre la geometría en su forma de arte, presente en el trabajo ‘Ad Infinitum’.



Para explicar un poco sobre la inspiración de esta muestra se remite a los diátomos, organismos que los considera similares al plancton, cuyas formas las considera “precisas, perfectamente redondas, cuadradas o rectangulares y están dotadas de una geometría impresionante”.



(Le recomendamos: Isabella, la niña de 2 años que volvió a la vida por un corazón)



“Todo lo que está bajo el microscopio me fascina, porque es de micro a macro. Lo que encuentras en el ojo, también se ve como una galaxia; ese encuentro me fascina, está basado en eso, y el nombre dice eso: desde lo infinitamente chiquito hasta lo infinitamente grande”, agrega Rayo.



En ‘Ad Infinitum’ también trabaja “el color fuerte, que se encuentra en la flora y la fauna”. “Las flores tienen una mezcla de colores impresionantes como también los pájaros”, indica Rayo.



La segunda parte de su obra aborda el tema del ser humano y sus “capas de personalidad, de experiencias y de vida y como las va abriendo hacia la persona que está enfrente”.

'Papel esculpido': un estilo único

En estos trabajos artísticos Sara Rayo presenta en su gran esplendor su estilo e identidad artística, la cual ha denominado ‘Papel esculpido’, que comprende una superficie de papel que luego es cortada, doblada y desplegada.



“El papel siempre lo he conocido, mi papá trabajaba el intaglio, entonces en su taller trabajábamos mucho con el lienzo y el acrílico, de modo que el papel siempre ha sido un personaje dentro de mi trabajo”, considera la única hija el maestro Omar Rayo.



Sobre su técnica, Sara explica que a diferencia de su padre, que trabajaba el papel repujado, ella prefirió ir más allá y cortarlo.



“Es una técnica única. Yo corto sobre la superficie, no creo una escultura de pedacitos de papel como otros lo hacen, sino que corto sobre la superficie y creo una dimensión a partir de la primera”, añade Sara.

La exposición ha sido visitada constantemente Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo Las obras permanecen en cajas similares a las que se ven en las exposiciones de mariposas, su inspiración. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Aunque lamenta que su padre no haya alcanzado a conocer su estilo de ‘Papel esculpido’, cree que su momento actual de arte la ha llevado a comprender muchos de los procesos creativos de Omar Rayo, incluso, sus hábitos de investigación y creación.



“Si me encuentro haciendo la misma investigación que él hacía; la inspiración en la naturaleza, me pongo a buscar los libros y me doy cuenta que tengo los mismos libros de él, entonces es muy interesante porque uno encuentra su ADN en esta forma también”, dice Sara Rayo.



Aunque cuenta que en su familia siempre ha existido una vena artística, considera que le heredó el 50 por ciento del ADN de su padre, y de ese porcentaje, “toda la geometría”.

“Supe que entre toda la familia, por el lado del Rayo y Reyes, que era el de mi abuela, todos tenían una vena artística geométrica. Mi abuela hacía colchas de retazos sobre tela porque ella era costurera y geométrica, y el bisabuelo de mi papá era un fotógrafo alemán. Algunos otros tenían su vena artística pero no vivían del arte”, comenta.



Ahora, el legado artístico de su padre también perdura en sus dos hijos que se encuentran en etapa de exploración. “Mateo, de 14 años, le encanta la música y se ha metido con mi esposo Marlon (Moreno) en la parte de expresión corporal. Además de que dibuja divino, -que se encuentren esas venas-, está súper metido en la música. En estos momentos lo dejo que explore e indague todo”, dice.

Sara Rayo asegura estar metida en el arte al cien por ciento, tras enfrentar una serie de inquietudes y exploraciones dentro del arte.



(Le puede interesar: Toque de queda en el Valle, con excepción de Cali y Buenaventura)



“Estudié diseño gráfico y ahí ‘chulié’ esas ganas que tuve de hacer una línea de ropa, pero lo artístico va por todo lado. De vestir la vitrina de Roberto Cavalli o Christian Dior, cuando yo trabajaba como diseñadora gráfica y directora de arte allá, se tiene que utilizar la parte creativa y artística para realizar este tipo de cosas”, dice la artista.



Sara Rayo tiene claro que de ahora en adelante seguirá con su estilo artístico y con el que mantendrá vivo el legado del maestro Omar Rayo a través de un continuo diálogo de arte.



CALI

Más contenido en Colombia

- Prueba de covid-19 del Alcalde de Cali resultó negativa

- Discriminan a mujer trans que apareció en imagen de día de la mujer

- El hijo de reciclador que se convirtió en famoso youtuber de ciencia