Aunque no comparte la decisión judicial, el mandatario del municipio en el centro del Valle del Cauca dijo que es respetuoso de las decisiones de la justicia.



( Lea en contexto: Corte tumba pensiones irregulares y salva $ 6.700 millones a la Nación )

"Quiero manifestarles que en el día< de hoy asistí a l estación de Policía de nuestro municipio con el ánimo de cumplir una sanción de tres días de arresto domiciliario", dijo el alcalde de Bugalagrande, Julio César Rojas Trujillo.



A través de un video, en una oficina, el mandatario reseñó que la medida es producto de un desacatado de tutela derivada de un proceso pensional que se reclama contra la corporación Popular para la Recreación del Deporte del municipio de Bugalagrande.

Presuntamente soy el presidente de la junta directiva de esa entidad, cosa que no se ajusta a la realidad porque nunca he ocupado dicho cargo FACEBOOK

TWITTER

Rojas, en un video de @CNCTULUA, señala que "presuntamente soy el presidente de la junta directiva de esa entidad, cosa que no se ajusta a la realidad porque nunca he ocupado dicho cargo. Respetuoso de las instancias judiciales acato la sanción".



Pero anota que "así mismo, aclaro, que con el mismo respeto difiero de esa sanción y continuaremos como municipio de Bugalagrande buscando la forma de no caer en un posible detrimento patrimonial, toda vez que esta controversia pensional no está a cargo del municipio".

Lea más noticias de Colombia

Velatón por crimen de caleña que madrugó a ser jurado de votación