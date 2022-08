Arrecia la tensión entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y el personero, Harold Cortés Laverde por la apertura de una investigación disciplinaria a varios funcionarios de la administración distrital por un presunto incumplimiento para restablecer de manera oportuna la estatua de Sebastián de Belalcázar, un bien mueble de interés cultural.



Aunque el mandatario de los caleños había manifestado que una de las razones del retraso en el restablecimiento del monumento en su pedestal, en el oeste caleño, era la elaboración del texto que tendrá la placa adjunta, la cabeza visible del organismo de control manifestó que ante dicha investigación “no me debe referir porque entiendo que quizás lo hizo con el corazón, más no con la razón”.

“Invito al señor alcalde para que lea la norma, que lea el derecho, la Constitución, y no seguir amparándose en su ignorancia supina para estar refiriéndose sobre algunos temas de los cuales no debe referirse. Debe ser respetuoso de las decisiones que toman las autoridades”, expresó Cortés Laverde.



El sábado, el mandatario caleño madrugó y en su cuenta de Twitter abrió un hilo para responderle al personero distrital.



“Dice @personeriacali que debo leer la Constitución, se equivoca totalmente no sólo la he leído la cumplo cabalmente. Pero su ausencia frente a los temas de Ciudad como el estallido social o los debates de fondo sobre la Estatua, me orientan a pensar que quien perdió Constitucional es otro”.

Y agregó que en los próximos días hará públicas las supuestas ausencias de Cortés Laverde en eventos claves relacionados con el estallido social donde se produjo la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar.



“Y espero que esta contradicción política y conceptual de ausencias no signifique persecución a nuestros funcionarios. Y claramente publicaré todas sus ausencias a Consejos de Seguridad y a los eventos orientados a superar el estallido social”, agregó la publicación del mandatario.



Cabe recordar que el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, uno de los funcionarios que serán investigados de manera disciplinaria, había manifestado que la estatua del fundador de la ciudad será reinstalada apenas tengan la placa terminada.



"Hemos seguido con todo juicio todos los procesos para la reinstalación de la estatua. Desde lograr que la aseguradora cubriera los gastos de reparación, su restauración y las discusiones con muchos actores para conciliar el texto que irá en la placa".

Agregó que "lo que más ha tomado tiempo es conciliar los puntos de vista con la academia, la Academia de Historia y distintas voces, pero después de varias mesas de trabajo hace ya unos días hubo acuerdo e inició la fabricación de la placa".



En el proceso disciplinario también están incluidos: el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, Leonardo Medina Patiño; el exsecretario de Seguridad y Justicia, Carlos Javier Soler Parra; el secretario de Seguridad y Justicia (e), Jimmy Dranguet Rodríguez; el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez; el director del Departamento Administrativo de Planeación, Roy Alejandro Barreras Cortés, y el director del Departamento Administrativo de Hacienda, Fulvio Leonardo Soto Rubiano.

CALI​