Argelia, municipio de Cauca, azotado por homicidios, masacres y droga

La cabecera municipal de Argelia y sus corregimientos El Mango, Sinaí y El Plateado, con el municipio El Tambo forman uno de los cuatro grandes enclaves del Pacífico con casi 10.000 hectáreas de cultivos ilícitos para procesar y distribuir droga en el país y en el exterior.



Según la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc), ahora esta es la principal zona de producción en el Pacífico por encima de Tumaco, que antes tenía ese lugar.



Alli, en Argelia, también han aumentado los homicidios y se han registrado masacres y asesinatos selectivos (a finales de noviembre mataron a cinco personas) y en lo que va del año van nueve crímenes, incluyendo los tres últimos casos: tres hombres cuyos cuerpos fueron hallado abandonados este 4 de febrero junto a una carretera.

El año pasado, Argelia, un municipio que no supera los 30.000 habitantes, arrojó 33 de los 636 homicidios en total en Cauca, de acuerdo con datos de Medicina Legal.



Las autoridades reportan más de 14 homicidios en todo este departamento, en lo que va del año.



Pero tiene una de las tasas de homicidios más altas en este departamento: 125 por cada 100.000 habitantes, por encima de Bogotá, de 14 personas por cada 100.000 pobladores.



Los tres cadáveres aparecieron este 4 de febrero, a lado de un mensaje en el que se lee: "Nos vemos en la obligación de ajusticiar estas personas por ser infiltrados del ELN. Frente Carlos Patiño asumimos las ejecución de estas personas juramos vencer y venceremos”, se puede leer en el panfleto, firmado supuestamente por la Farc EP."



Sin embargo, campesinos de la zona indicaron que esta no puede ser la justificación de asesinatos selectivos en Cauca, algunos de los cuales han tenido relación con actividades ilícitas.



Pero todavía no se han precisado los móviles del triple homicidio en zona de La Balastrera, en Argelia.



El domingo pasado, en la vereda La Emboscada del corregimiento El Plateado, fue asesinado el excombatiente Brayan Javier Secue Ipia cuando se dirigía a su vivienda.



Días antes se presentó el desplazamiento de 12 concejales por intimidaciones de grupos armados y al asesinato de Fermiliano Meneses, también concejal, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 27 de enero en la vereda El Piche. El hecho se le atribuye a integrantes del Eln.

Corredor de cultivos ilícitos para mover droga: Naciones Unidas

El enclave de producción de droga en Argelia está relacionado y conectado con el de Nariño y Cali, este último como nodo principal, siendo un centro de acopio para distribución en el territorio nacional y en otros países.



De acuerdo con reportes de la Policía y el informe de Unodc, dos de los enclaves en Nariño abarcan más de 37.000 hectáreas solo de coca.



En los últimos 15 años, la región Pacífico pasó de un potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura de 66 toneladas métricas en 2005 a 432 en la actualidad, señaló la Unodc.



La Unodc y las autoridades coincidieron en que en la zona de El Naya, entre Cauca y Valle del Cauca, en estribaciones de la cordillera Occidental, se localiza el último de los cuatro enclaves de producción con sus cultivos, los que se iluminan como si fueran pesebres, al igual que en Argelia y El Tambo.

Combates entre el Ejército y grupos armados ilegales

En la vereda El Pinche, de Argelia, situada en la zona del Cañón del Micay, se vienen registrando en esta semana, fuertes combates entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales, que dejaban hasta el momento, un presunto integrante de estas estructuras armadas muerto, así como un suboficial herido.



El brigadier general Marco Vinicio Mayorga Niño, comandante de la Tercera División del Ejército, señaló, además que, en medio de las confrontaciones, la comunidad habría realizado una supuesta asonada contra las tropas y los hizo salir del sitio, evitando la inspección del cuerpo.



“De nuevo, la población civil se alza contra las tropas en defensa de los grupos armados organizados residuales”, aseveró el oficial.



Sin embargo, pobladores de esa zona argumentan la acción a los riesgos para la ciudadanía con las operaciones, al resultar varias viviendas afectadas por disparos.



CALI Y POPAYÁN