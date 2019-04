'Árboles en riesgo por falta de atención de pasadas alcaldías'

Algunas de las más de 7.000 solicitudes en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de la comunidad por impactos ambientales, árboles caídos y otros con posibilidad de desplomarse datan de 2010.

Este informe fue conocido en el Concejo de la directora del Dagma, Claudia Buitrago, quien dijo que árboles inclinados son prioridad de tratamiento. Bomberos han atendido 40 árboles en riesgo, en abril. En todo el año, más de 110 intervenciones.



La funcionaria añadió que el Dagma está trabajando para dar respuesta a la comunidad y entendiendo la problemática de los árboles para hacer su debida intervención.



El censo arbóreo, realizado en 2015 en Cali, arrojó cerca de 296.000 gigantes en la ciudad.



Los concejales Flower Enrique Rojas Torres, Juan Manuel Chicango Castillo, Juan Pablo Rojas Torres y Roberto Rodríguez Zamudio cuestionaron las inversiones para proteger los árboles en la ciudad, hoy "amenazados por efectos del clima y la falta de atención".



En 2014, el Concejo aprobó el Estatuto de Silvicultura para Cali en el que se ordenó hacer un censo y caracterización de las especies existentes en el municipio. Para algunos Concejales “ese censo que se adelantó entre el 2014 y 2015, solo se habría limitado a contar los arboles existentes, pero no a diagnosticarlos y establecer un tratamiento para cada uno de ellos, mucho menos se aseguró la inversión”.



Según el censo hecho en ese entonces, 46.764 individuos estaban afectados y más de 59 mil demandaban tratamiento fitosanitario, pero, de acuerdo con los concejales, no detalló el tipo de bacteria u hongo a tratar. “El tratamiento que se hacía era igual para todos los árboles”, informó la directora del Dagma.



A la fecha, y de acuerdo con el censo, 18.374 individuos requieren ser erradicados por diversas situaciones. Según el Concejo, el Dagma no tienen identificados individuos en riesgo inminente, eso no quiere decir que no se presente emergencias por condiciones climáticas, aunque el grupo operativo tiene claro dar prioridad a aquellos árboles en situación crítica. La inversión para la erradicación de esas 18.374 especies requeriría de un presupuesto de 25.000 millones de pesos, “entonces se evalúa y prioriza especialmente el ángulo de inclinación”, explicó la directora del Dagma.



La directora Buitrago explicó que al llegar al Dagma en 2018 uno de los temas que calificó como crítico fue el sistema arbóreo. Igualmente, señaló que también advirtió de un problema ético al interior de la entidad en relación al personal que laboraba allí. Por ello, sostuvo, que gran parte de la evidencia que se pudo recopilar sobre irregularidades que sucedían se pusieron en conocimiento de los órganos de control “y con Alcalde se tomó la decisión de contratar solo a aquellas personas que nos generaban alto nivel de confianza”.



La directora Buitrago también afirmó que al llegar a la entidad, encontró solicitudes de mantenimiento arbóreos represadas desde el año 2010. “Pero hoy estamos tratando de poner al día la entidad”, informó.



“Lo que sigue ahora para el mantenimiento arbóreo es competencia de los operadores de aseo y ellos responderán al Dagma. Por ahora nosotros estamos poniendo al día una entidad que tenía pendientes de 8 años”, preciso Buitrago.



El concejal Carlos Andrés Arias Rueda recordó que mantener el sistema arbóreo de Cali debe ser una prioridad, porque ecoturísticamente esta ciudad es un observatorio de aves, “pero ese potencial, superaría las 15 mil especies que se pondría en riesgo”.



Para el primer vicepresidente del Concejo, Flówer Enrique Rojas Torres, urge que el Dagma asuma con prontitud la inversión en un plan de choque que logre prevenir más caídas por falta de atención fitosanitaria. De paso afirma, refrendar el censo que se adelantó en el 2015, porque si a la fecha se habla de erradicar más de 18 mil especies, ello demandaría también un plan de compensación, pero hay que saber con qué recursos se adelantaría”.



“Lo grave es que esta Administración está dejando pasar el tiempo y no adoptó medidas preventivas en cuatro años de mandato”, afirmó el vicepresidente Rojas Torres.



El concejal Diego Sardi de Lima instó al Dagma a no dejar solos a las empresas de aseo y energía de Cali en lo que tiene que ver con atención a las especies arbóreas. “En tema de redes de energía hay que verificar que se cuide la especie y no solo las redes eléctricas”, afirmo Sardi de Lima.



La concejal Audry María Toro Echavarría, indicó que acorde a las declaraciones dadas por la Directora del Dagma, en materia ambiental se ha hecho poco o nada, pero lo grave es que se han perdido recursos porque los contratistas no respondieron y eso se debe investigar. “No podemos tampoco aceptar que se diga solo ahora en el 2019 que no se hizo nada, se debió actuar en el 2015 y 2016 y se deben valorar los informes que en tal sentido presente la Contraloría frente a este tema para evaluar si hubo o no detrimento”.



La concejal Clementina Vélez Gálvez llamó la atención que mientras el Dagma denuncia un deterioro arbóreo por falta de atención e inversión a las especies, la CVC anuncia una siembra de 22 mil árboles nuevos para Cali, “pero se debe preguntar de dónde salen esos recursos y precisar si son de sobretasa ambiental”.



Vélez Gálvez también cuestionó que mientras se denuncia una fronda de contratos en el Dagma, los caleños se quejan del mal estado de sus árboles y de la poca atención que presta la autoridad ambiental urbana a su flora. La cabildante insistió en la importancia de contar con los órganos de control en los debates de control político que hace el Concejo.



La concejal María Grace Figueroa Ruiz, también cuestionó la ausencia de la Personería y la Contraloría en los debates de control político, al tiempo que reclamó también del Dagma que no adoptó acciones internas. “Los derechos de petición avanzan y se convierten en el mediano y largo plazo, si no se da respuesta como una falta grave de parte de los funcionarios”.



Por ello, Figueroa Ruiz afirmó “que en el Dagma están en mora de destituir mucha gente, porque no responden a los derechos de petición de ruido, de poda y mantenimiento de árboles”.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio, enfocó su intervención a la vulnerabilidad en que queda la ciudad frente a un vendaval o fuertes aguaceros. “Se caen los árboles, el sistema semaforizado falla e igual sucede con el servicio eléctrico y las redes de alcantarillado, afectando de paso a varias empresas”, afirmó Rodríguez Zamudio.



Para el concejal Carlos Andrés Arias Rueda, el censo que se hizo entre 2014 y 2015 obedeció más a un conteo de especies arbóreas y se perdió la oportunidad para analizar y caracterizar cada especie. “Si la administración hubiese aprovechado la situación, no estaríamos en este debate por la pérdida de las especies arbóreas, pero falló la planeación. Lo mismo pasa con los semáforos y con las alcantarillas”, sostuvo Arias Rueda.



El concejal Juan Manuel Chicango Castillo consideró que si hay que hacer inversión en el sistema arbóreo de Cali y replantear todo el modelo de cuido y protección, bien podría solicitarse ese recurso a los urbanizadores y constructores a través de sistema de compensación.



Entre tanto, el concejal Sardi de Lima indicó que la compensación debería ser diferente porque la siembra no debería hacerla el privado, cuando quien sabe de qué especies adolece la ciudad y en dónde sembrarlas es el Dagma. “Cali merece un gran parque central que podría ubicarse en la Base Aérea”, enfatizó.



