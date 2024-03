Una ciudadana hace desesperado llamado por un árbol en riesgo de caer sobre su casa

Una ciudadana en su cuenta de Instagram hizo un enérgico llamado al alcalde de Cali, Alejandro Eder, por un árbol que está en riesgo de desplome y de causar una afectación. Ella es Ángela Collazos, presentadora de Red + Noticias y quien vive en el conjunto Conquistadores.

"Un gobierno que no se inmuta - ni un poquito ante la crítica de los medios, es peligroso. Dr. @alejoeder, los ciudadanos necesitamos respuestas del @DagmaOficial urgente", dijo la ciudadana.

"Luego de 21 días hábiles de haber solicitado al @DagmaOficial la revisión del estado de un árbol, sentir a mi familia desamparada y ante un posible riesgo, no me ha quedado otra que rezar para que no les pase nada", anotó en su red social.

Manifestó: "Yo cómo hago para suplicarle que atiendan la solicitud que hice hace un mes y que debían responder en los días hábiles. Díganme qué hago", dijo la ciudadana en su queja pública.

En el Dagma informaron que la queja de la ciudadana fue atendida y que se programó una visita a la vivienda de esta persona, en Conquistadores, en el sur de Cali.

No obstante, añadieron que el árbol está adentro de un conjunto residencial y que la administración del mismo también tiene responsabilidad en velar por los riesgos. En la autoridad ambiental reiteraron que funcionarios de la misma se desplazaron al conjunto donde vive la presentadora para atender la queja.

Cali cuenta con unos 300.000 árboles en su área urbana, de los cuales, el 80 % son adultos. Pero más de 15.000 están enfermos o, en gran parte, muertos, pese a seguir erguidos.

La semana pasada, un árbol de caucho en el barrio San Fernando tuvo que ser talado, debido a que ya estaba muerto.

Pablo José Prieto Toro, ingeniero forestal del grupo de Flora Urbana del Dagma, confirmó que la muerte del árbol de caucho fue verificada con el tomógrafo. “Se comprobó que las raíces estaban muertas, debido a elementos corto-punzantes hechos por algún individuo”, detalló.

En octubre del año pasado, una ceiba pentandra corrió igual suerte que el caucho de San Fernando. Estuvo en pie en la tradicional calle Quinta con carrera 56, frente a la plaza de Toros, en el sur de Cali, siendo un gigante y testigo silencioso de una ciudad que fue expandiéndose, entre el bullicio de sus habitantes con ir y venir de más y más vehículos por sus calles y, en algunos casos, entre el desorden y la falta de planeación.

CALI