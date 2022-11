La intolerancia y consumo de licor rodearían los hechos en los que se produjo la muerte violenta de un joven en la noche del lunes festivo en la capital del Valle del Cauca.​ Después vino un ataque a piedra contra una casa.

La historia surgió el pasado fin de semana presuntamente en un parque del barrio El Vallado, en la comuna 15 de Cali.



Según una versión, Luis Arnold Vargas Magól, de 24 años, les pidió al menos a tres hombres que tuvieran respeto con el vecindario, en especial, con los niños y niñas, porque estarían sacando y accionando armas en ese espacio público.



Las frases no habrían sido bien recibidas. El asunto pasó al cruce de palabras.



"No queremos problemas con nadie", les dijo, al parecer, Vargas, para cerrar las diferencias, pero el asunto no se quedó así, dicen en el sector.



Ante la discusión, una patrulla de la Policía habría llegado al sitio y decomisado un arma traumática, que se le cayó al asfalto a uno de los hombres, en medio del alegato. Este dato no ha sido verificado por autoridades.



No se conoce lo que dicen del caso quienes supuestamente portaban las armas.

Imagen de presunto involucrado en caso del barrio El Vallado de Cali Foto: Toma de video

En la noche, un hombre de gorra negra y buso oscuro con estampado se le acercó y le disparó a Vargas, quien regresaba de comprar unos alimentos.



El joven herido fue llevado a urgencias del hospital Carlos Holmes Trujillo, donde se declaró su muerte,



El agresor, que usaría un tapabocas, se montó en un puesto de pasajero de una camioneta, para escapar.



La reacción de algunas personas fue llegar esa noche a tirar píedras contra una casa del sector, donde presuntamente habría estado el agresor de Vargas. No se conoce la versión de quienes habitan allí.



El video de una cámara de seguridad captaría a quien sería uno de los presuntos autores del asesinato.



La Policía indicó que se tratan de establecer las circunstancias y móviles en este caso que se debería a intolerancia.

