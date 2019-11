Malestar de Jorge Iván Ospina por aplazamiento de audiencia 

El alcalde electo de Cali, Jorge Iván Ospina, quedó con molesto, luego de que había sido citado a una audiencia en el Juzgado Octavo de Conocimiento de Cali por un proceso por celebración de contrato, presuntamente, sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en celebración de contrato. La razón se debe a que pese a la controversia y a la misma espera de Ospina para que hoy la Fiscalía le presentara sus argumentos que sustentarían la imputación de cargos formulada en su contra en mayo de este 2019, la audiencia quedó aplazada para el 13 de diciembre.

De acuerdo con algunos asistentes a la audiencia y el mismo alcalde electo de la capital vallecaucana, la misma Fiscalía fue el estamento que solicitó dicho aplazamiento porque la fiscal señaló que debía salir de viaje.



"Hay una gran preocupación de que la Fiscalía pida aplazamiento de la audiencia. No son pocas tensiones que he vivido en los últimos meses para que hoy no hubiesen reservado todo el día y con el argumento de que tienen que viajar no presentaron sus argumentos", dijo Ospina.

No son pocas tensiones que he vivido en los últimos meses para que hoy no hubiesen reservado todo el día y con el argumento de que tienen que viajar no presentaron sus argumentos

Añadió: "Observo que la Procuraduría General de la Nación y que mi defensa señala que la audiencia de acusación está mal planteada. No existe definición clara de cuáles son los delitos que yo he cometido supuestamente y ante ello siento tristeza. Lo tercero estaré el 13 de diciembre con respeto y altura. Lo que sé es que me están señalando de hechos que no he realizado y jamás realizaría, de marzo de 2008. No he firmado contratos, no he adelantado contratación irregular y no he señalado ni definidi quién debía ser el contratista", dijo Ospina a la salida de la fallida audiencia.



El expediente corresponde a una investigación sobre presuntas irregularidades por un contrato de publicidad en 2008, cuando Ospina era alcalde de Cali por primera vez. El documento señalaba que eran 460 millones de pesos.



"Hoy con la frente en alto, tranquilidad,evidencias, respeto y confianza acudiré a la audiencia de acusación donde la Fiscalía me señala de celebrar un contrato con interés indebido, en el que jamás participé menos como determinador, que a su vez fue realizado con calidad y suficiencia", había escrito el alcalde electo en redes sociales, antes de ir a la audiencia.



El contrato de 460 millones de pesos data de hace 11 años y fue firmado por el entonces secretario general de la Alcaldía, en esa primera Administración de Ospina, Pedro Luis Barco.



Este contrato tuvo dos momentos. Primero se anuló y luego hubo una segunda contratación, pero no con una sociedad limitada como en un comienzo, sino con una persona natural. La historia se inicia el 4 de abril de 2008, cuando Barco firmó con la agencia de publicidad Visión Digital Comunicación Estratégica Ltda, cuyo representante legal es el publicista Guillermo Lombana.



Barco al igual que el contratista Lombana también son investigados por el mismo contrato, pero en un proceso aparte. También tienen imputación de cargos y ya han acudido a audiencias en las que han señalado que la contratación cuestionada no se hizo y que son inocentes.





