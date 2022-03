Andrés Escobar, señalado de disparar contra civiles en Cali durante el paro nacional del 2021, había sido citado este jueves a una audiencia de imputación de cargos por presunta usurpación a funciones públicas y amenazas agravadas.



La Fiscalía alcanzó a imputar los cargos, pero el Juzgado ni avaló ni rechazó la petición, pues en medio de una maniobra dilatoria por parte de Escobar y su defensa, el abogado renunció durante la diligencia.



No obstante, la audiencia fue suspendida y quedó para el 16 de mayo.



Escobar, así como otros civiles, es señalado de disparar contra civiles durante el paro nacional, el 28 de mayo del año pasado, durante una jornada de manifestaciones en el sector de Ciudad Jardín.



El hombre ha dicho que el arma que usó es de fogueo y tiene los papeles en orden. Además, dijo que los disparos fueron para disuadir a los "vándalos" que, según él, iban a quemar el CAI de ese sector de la capital del Valle del Cauca.



Durante la citación, además, fueron imputados otros cuatro civiles y 12 policías por hechos que se presentaron durante las protestas.



El abogado de las víctimas pedirá que los implicados sean enviados a prisión.



El abogado Élmer Montaña ha pedido medida de aseguramiento en contra de Escobar.



El 30 de mayo, Escobar, quien fue identificado gracias a las imágenes en redes, publicó un video en el que explicó que el arma utilizada no era un arma de fuego sino de fogueo. Según el hombre, utilizaron armas para disuadir a quienes pretendían quemar el CAI de la zona.



En dicho video, Escobar pidió excusas, asegurando que “el camino no son las armas”. El hombre también enseñó los documentos de importación y las facturas de compra del arma de fogueo y mencionó que en los hechos no hubo civiles heridos o fallecidos.



